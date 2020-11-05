【投資理財老生常談】再窮不能餓肚子！全球搶糧台灣食品股夯

食品類股值得投資人長期關注，缺糧問題全球不容易解決，中國默默在全球搶糧動作未嘗稍歇，糧價大跌不易，選擇績優食品類股長期投資，可以考慮。

上市食品股卜蜂(1215)獲利及股利穩定，長期展望應該逐漸成長。以近4年獲利及股息為例，分別是：2016年EPS（每股盈餘）4.71元，股息2元；2017年EPS 5.35元，股息3元；2018年3.55元，配息3元；2019年EPS 5.46元，配息4元。值得注意的是股價隨著營收、獲利及股價，水漲船高，從2016年每股20元左右，漲到現在約68元，投資報酬率很好。

卜蜂資本額26.8億元，營業毛利率16.7%，營業利益率10.08%，稅前淨利率10.52%，資產報酬率2.6%，股東權益報酬率5.56%，經營績效良好。卜蜂營業項目是農畜牧肉品、飼料及加工性熟料，明年元旦萊豬牛肉進口，卜蜂建立良好品牌形象，未嘗不是商機。

分析卜蜂財務狀況，今年上半年EPS 2.61元，比去年同期2.36元，增加0.25元，成長10％，以今年上半年疫情如此嚴重，尚能有此成績，算是不錯。卜蜂資產總額184億3320萬餘元，負債總額102億9986萬餘元，資本公積加保留盈餘為32億7141萬餘元，權益總計81億3334萬餘元，淨值28.98元，財務狀況良好。

面對疫情、蝗災、水患、經濟衰退等各種不同因素，今年國際糧食供應變數太多，目前豬價、雞價均在相對高檔區，卜蜂本業應該穏定，但是如何做好環保，是重要工作，尤其最近引起社會關注的彰化污泥案及花蓮建廠案，都值得卜蜂省思。其中彰化汚泥案引起當地居民抗議污染環境，所幸卜蜂快速處理，5個月之內全部清除完畢，得到縣政府及居民的肯定，化解危機，但是也同時讓卜蜂學習到企業社會責任，必須重視環保及維持產品之品質，才是長期發展之道。至於花蓮建廠案，亦有賴卜蜂妥善化解居民疑慮。

今年卜蜂獲利預估，應該有機會挑戰去(2019)年新高EPS 5.45元，尤其過去卜蜂營收下半年都比上半年好，去年卜蜂有轉投資處分收益，每股貢獻約1.29元，今年必須完全以本業收益來突破去年的獲利，挑戰困難度高，但是以獲利成長狀況，值得期待。

食品類股中的味全(1201)近年改革動作頻頻，亦已出現成效，值得投資人追踨觀察。味全資本額50.61億元，成立迄今已達80年，2014年因為餿水油、飼料油、回鍋油混充食用油事件，重創企業形象，市佔率快速萎縮，2015年EPS衰退到 -3 .78元，公司搖搖欲墜，險些倒閉，經強力整頓，2016年EPS -1.52元，2017年EPS 1.31元，2018年EPS 1.94元，開始配息0.8元；2019年EPS 2.67 元，配息1.334元，逐步調整改善。

味全近年臥薪嚐膽，瘦身減債，體質逐漸好轉。主要關鍵是2017年以來，陸續處分三重廠、埔心牧場，大幅減債、減息、減虧，從財報分析，光是去年減少利息支出即達2.13億餘元，加上台灣、中國市場食品本業表現轉佳，漸漸邁向佳境。

味全今年改革動作繼續，將旗下林鳳營牧場，分割讓與100％持有之子公司「晟順農牧場股份有限公司」，將酪農事業與食品本業分開管理，提高經營效率。值得注意的是味全本業從今年第一季開始轉虧為盈，毛利率提升，其中萬丹酪農鮮乳、每日C果汁銷售都不錯。又推出第一款氣泡水新品，農榨系列推出鳳梨、蜂蜜檸樣新口味飲料搶市。

從味全營業績效分析，毛利率28.81%，營業利益率2.82％，稅前淨利率2.02%，資產報酬率062%，股東權益報酬率1.32%，初現成果，但是還有成長空間。財務方面，資產總額185億4035萬餘元，負債總額122億5403萬餘元，資本公積加保留盈餘16億1138萬餘元，淨值12.41元，財務尚稱健全。

味全厲精圖治，改革初現成果，未來還有漫漫長路要走，不過本業開始獲利，應該屬於轉機股，值得投資人持續追蹤，如其改革績效明確顯現，可考慮合適價格入手。

關於作者

作者溫潤身，曾任財經媒體資深記者，後任職知名證券業主管逾十年，長期研究財經（金）議題及產業分析，堅守紀律，目前退休深居山林、料理美食，時而提筆評論時事建言。