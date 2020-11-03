【歐洲疫情延燒】台灣增4例武漢肺炎境外移入　有3人分別自法英德返台

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今（3）日公布國內新增4例武漢肺炎境外移入 (COVID-19)病例(案565至568)，分別為自法國、英國、德國返台的本國籍學生，以及自菲律賓入境的菲籍學生。

指揮中心表示，案565為本國籍20多歲男性，今年8月至法國就學，10月中旬出現喉嚨痛、流鼻水、咳嗽等症狀，10月30日出現嗅覺異常。自述9月20日、10月8日、10月15日及10月19日由學校合作實驗室進行PCR檢驗結果均為陰性。

該個案於11月1日返國，入境時主動通報有相關症狀，採檢後至集中檢疫所隔離檢疫，於今日確診。

指揮中心指出，案566為本國籍20多歲女性，今年8月至英國就學，10月29日出現鼻塞症狀。個案於11月1日返國，入境時主動通報有相關症狀，採檢後至集中檢疫所進行隔離檢疫，於今日確診。

案567為本國籍10多歲男性，今年10月至德國就學，10月31日曾出現流鼻水症狀。個案於11月1日返國後於自家進行居家檢疫，因肌肉痠痛、頭痛、流鼻水等症狀，通報衛生單位後安排採檢送驗，於今日確診。

案568為菲律賓籍10多歲女性，10月20日來台就學，持入境前3日內檢驗結果陰性報告，入境迄今無症狀，11月2日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。

指揮中心統計，截至目前國內累計567例確診，分別為475例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明； 另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、521人解除隔離、39人住院隔離中。