【美國2020大選報你知】疫情影響郵寄投票激增　11/3 開票結果可能延宕

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 2020美國總統大選投票日雖然訂在當地時間11月3日，但因武漢肺炎疫情影響，使用郵寄投票人數激增，一般認為開票結果可能嚴重延宕。英國BBC外電報導，截至目前為止，已有將近一億民眾完成投票。預估此次選舉投票率，也將創下一世紀以來的最高紀錄。

這場關鍵選戰，究竟是由74歲的現任總統共和黨的川普（Donald Trump, 副手為彭斯Mike Pence）贏得連任，或是現年77歲、歐巴馬任內的民主黨籍前副總統拜登 (Joe Biden, 副手為賀錦麗Kamala Devi Harris) 拿下白宮大位，全世界都屏息以待。

以下就是關於2020美國大選的基本資訊:

2020大選 選什麼?

總統大選不是此次唯一的選舉。今年眾議院435席也將改選，參議院則改選33席。

兩黨都將密切關注美國參議院的選舉，目前民調顯示共和黨有多於民主黨3席以上的優勢。

總統大選看點

★要贏得美國總統大選，並非從總得票數(普選票) 分勝負。真正決定選舉結果的是所謂的選舉人團（electoral college）制度。候選人需要從538張選舉人票中，拿到至少270張也就是過半的選舉人票才能勝出。

各州民眾投票的結果，除了兩個州例外，大部分是按照「贏者全拿」(普選票勝出者) 原則，來決定該州的選舉人票屬於川普或拜登。

各州選舉人票數 如何決定？

美國各州選舉人名額，是按各州在國會參眾兩院的議員人數來決定，即每州2名參議員加上眾議員人數的總和；即使人口最少的州也至少有3名選舉人（2名參議員加1名眾議員）。

全美人口最多的是加州，人數將近3770萬，有兩位聯邦參議員、53位聯邦眾議員，因此共有55張選舉人票。人口最少的懷俄明州（約50萬）只有3張選舉人票。

總統選舉結果 何時揭曉?

過去美國總統選舉通常在投票日當天晚上，勝負就能揭曉，但這並非正式開結果，而是主要電視媒體（包括NBC、CBS、ABC三大無線電視台和有線電視新聞頻道CNN與Fox News等）依據出口民調和初步開票情況，判定哪位候選人在哪個州贏得較多的普選票，並囊括該州的選舉人票。

不過2020年與2016年總統大選相較，郵寄投票比上次多了好幾百萬張。因為需要收集和計算郵寄選票，肯定會需要好幾天時間等待結果。

加上各州對於如何以及何時開始計算郵寄選票，分別有不同的規則。因此何時呈報該州最後的投票結果，差異可能很大。此外，因為郵寄選票空前激增，在計票初期的領先者，不一定就是最終贏家，因此在計票過程中只能保持耐性。

如果美國時間11月3日當晚沒有明確獲勝者 將會如何？

如果11月3日沒有明確的結果知道誰勝出，則表示還需等待數天或數周才能完成投票計算。通常不會在當天晚上就能匯總所有選票，今年或需要更長時間。

另外，此次選舉也可能會有法律糾紛出現，這也會增加選舉結果的不確定性。

最關鍵的搖擺州 （swing state） 在哪裡?

俄亥俄州不只是重要搖擺州，而且還是總統當選人的指標預測州：自第二次世界大戰以來，每次拿下俄亥俄州的人就能拿下總統大位。

賓州的投票將在選舉日當天20:00點結束。想要入主白宮的兩位候選人都把此地視為重要戰場，因為這裡是拜登的出生地，而川普在2016年以一個百分點的優勢獲勝。

新任總統就職日期: 2021年1月20日

(以上資料來源: 英國BBC/台灣中央社/維基百科)