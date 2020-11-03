凱撒飯店連鎖 2020台北國際旅展業績創新高

2020 ITF台北國際旅展於2日落幕，今年氣勢如虹的凱撒飯店連鎖此次線上旅展與現場業績創史上新高達3,650萬，繳出年增40%的好成績。今年首度啟動聯合餐券與聯合住宿券線上旅展的凱撒飯店連鎖，光是線上旅展就締造出近2千萬的佳績，主要歸功於讓網友激推、鄉民瘋揪團購的聯合住宿券，每張只要2,500元，比起其他飯店至少要10張或是20張以上才有再贈送1張，凱撒飯店飯店連鎖的聯合住宿券主打「買5送1」，立即引爆網路聲浪與討論熱度，是線上旅展銷售成功的主因。而今年旅展現場雖因規模縮小致使入場人次明顯減少，但凱撒飯店連鎖提早佈局，規劃現場民眾獨有的「餐券限時特賣」，前50名買兩套再贈送1張，等於平均每張只要545元，比線上旅展又再更優惠，吸引許多精打細算的民眾前往搶購，4天現場業績高達1,650萬，其中大都為聯合餐券所貢獻的業績，單筆則是有創下60萬的驚人紀錄。

觀察到今年旅展消費者不像往年衝動性購買，而是都有認真做商品的功課去比價、甚至去查評價，猶豫購買的時間增長許多，所以商品的吸引力和價格的競爭力都很重要。針對今年成長40%的好成績，凱撒飯店連鎖副總裁皮金營表示，今年商品祭出「減少販售品項、增加多元選擇、降低套券門檻」的策略奏效，9家飯店今年僅推出三項強檔商品，買5送1的聯合住宿券與下殺59折起的聯合餐券均是史無前例的超低折扣，足夠誘因讓消費者先買下優惠的商品，再去思考要使用在哪家飯店，成功縮短消費者猶豫不決的時間。

因應消費者的熱烈支持，凱撒飯店連鎖霸氣宣布線上旅展將延長到11/9，歡迎民眾到台北凱撒大飯店官網購物車搶購！