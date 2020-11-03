日月潭第一 力麗集團再投入30多億興建五星級力麗酒店

不畏今年以來飯店市場受疫情重創，甚至上市櫃知名老牌星級業者宣布退出市場。力麗集團之力麒建設董事長郭淑珍今(11/2) 正式宣布旗下投資的儷京企業股份有限公司啟動全新市場布局計劃，進行由國際票券統籌主辦，兆豐票券及高雄銀行共同主辦20.4億元的聯貸案，投資興建位於日月潭伊達邵的日月潭力麗酒店。

日月潭力麗酒店規劃12層地上建築物及3層地下室，基地面積為1,686坪，總樓地板面積為9,770坪，預計有197間客房、中式餐廳、全日餐廳、大廳酒吧及健身房游泳池、兒童遊戲室等休閒設施及可容納近400人的宴會廳空間。本案興建後加上關係企業旗下之力麗哲園日潭館、月潭館及力麗儷山林會館，預計將成為日月潭飯店量體最大的飯店。(註1)

1992年，台灣紡織大廠力麗集團跨足建設產業，成立力麒建設在台北市核心區推出多棟優質住宅，奠下穩固基礎，第二代郭淑珍董事長暨第三代郭濟綱總經理秉持創辦人郭木生四大精神「勤儉、篤實、積極、創新」履創新局。建設商業大樓及名品住宅，力麒南京通商大樓、力麒吉林天廈、力麒中正大樓、力麒敦南財經大樓…等，住宅銷售新案有新莊力麒家家富富、萬華力麒御品及中正區的力麒麒御等。關係企業包含力拓營造、山林水環境工程、力麗社會福利慈善事業基金會、老媽拌麵、力麗觀光及宜蘭力麗威斯汀度假酒店…等。

儷京企業股份有限公司投資開發之日月潭力麗酒店位於日月潭伊達邵，依達邵在邵族語為「我們是人」的意思，為邵族聚居的部落。日月潭力麗酒店的設計採用四大特色：一、呼應日月潭水波漣漪的地景建築，外觀造型以日月潭水之意象發展，水波漣漪波光粼粼不同變化曲線做為主要造型元素；二、以三段式建築語彙構成主體架構，分別為圖騰基座、中段之水波漣漪波光粼粼及頂層的觀湖設計；三、利用外牆造型達到綠能隔熱遮陽設計，建築物中段外層以白色水波造型遮陽，內層以深色牆面來凸顯白色語彙，達到遮陽降溫效果；四、呼應地方文化，外觀立面主體設計採水平與垂直交織編織手法，並以原住民圖騰傳統色彩紅、橘、藍、咖啡及土色形成裝飾色帶搭配基座的大面外觀石材。

日月潭的「雙潭秋月」是台灣早期的八景之一，更是全台灣最大的天然內陸湖泊，周圍層層山巒環繞，湖面碧波粼粼，迷人的晨曦與夕陽景致美不勝收。看準疫情後的國際觀光渡假發展潛力，以日月潭中的山水美景及邵族文化特色為主題，打造成國際級的度假勝地。 力麒建設郭淑珍董事長表示，她的哥哥集團總裁郭銓慶畢生以投入環保、慈善事業，來愛台灣這塊土地為夢想，而她同樣的以藝術及觀光發展來投入，日月潭力麗酒店將以國際旅遊、渡假休閒發展為目標，讓更多國際社會看見台灣的美、一起來愛台灣。

力麗集團旗下飯店事業-力麗觀光也將以營運管理顧問方式，以過去經營飯店品牌的經驗，包含商務觀光兼具的「力麗哲園」、休閒渡假的「力麗儷山林」、深度生態旅遊的「力麗馬告生態園區」、背包客輕旅行「力麗久居棧」及加入國際品牌「宜蘭力麗威斯汀」與「花蓮力麗華美達安可酒店」等，為日月潭力麗酒店塑造高品質的休閒旅館服務及優質品牌形象的服務。

日月潭為國際知名景點，每年觀光客高達400-600萬人，力麗酒店基地位於日月潭依達邵，鄰近商業街及依達邵碼頭機能完善，擁有197間房，並已申請通過觀光局之觀光旅館籌設許可，將成為具競爭力的國際酒店。董事長郭淑珍說，酒店擁有力麗集團資源綜效，可結合集團產業活動可將旅遊效益最大化。力麗集團深耕日月潭多年，與當地居民來往密切，民眾對於新酒店樂觀其成，除了將帶動依達邵地區觀光及商業活動外，也將增加在地高品質的就業機會，並且提升日月潭成為國際矚目的渡假勝地。

