展現創作生命力 台灣新住民暨移工母語繪本創作展開幕

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）國立新竹生活美學館10月31日於華山文化創意園區辦理「話・畫・看－新住民暨移工母語繪本創作」成果展覽，展出新住民創作的31本繪本，本次共選出特優3名、優選3名、佳作9名及網路票選人氣獎5名的獲獎繪本，創作者們也邀請了親友共同參與這次的活動，一齊分享創作的生命力及創造力。

11月1日於展覽現場辦理開幕儀式及頒獎典禮，邀請來自印尼曾獲金鐘獎的丁安妮擔任頒獎典禮主持人，共同分享喜悅。並由菲律賓籍沙畫藝術家馬力歐擔任開場嘉賓，現場透過沙結合燈光及音樂表演出沙畫之美。

文化部表示，為促進文化多樣性發展並落實文化平權，陸續與新北市板橋、桃園市新住民家庭服務中心、桃園市新住民文化會館、新竹市婦女館等單位合作，引導60位新住民及移工學員，透過5週繪本創作培力課程，學習圖像語言表達，以新住民母國文化為主題，讓外界從繪本看見他們從故鄉到臺灣努力生活、奮鬥打拚的點滴。

展覽展期自10月31日至11月15日，展覽地點為華山創意園區內的文化部華山小客廳（臺北市中正區八德路一段1號)，將展出來自越南、馬來西亞、印尼、緬甸、菲律賓、中國等地學員所產出的31本創作。

展區以異鄉自畫像、料理美術課、童心畢卡索、夢鄉塗鴉本、文化調色盤等5大主題做規劃，讓觀者更有脈絡地進入繪本情境，展期間將安排繪本DIY、繪本朗讀、紙芝居及戲偶工作坊等體驗活動，讓社會大眾有更多機會品嚐學員們創作果實的豐富滋味，且持續促進不同族群之間的對話與尊重。