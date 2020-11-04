〈時評〉台灣投降派的文字遊戲

魯迅筆下對中國人的阿Q文化，是描繪得極其活靈活現的。藉阿Q擅長的耍嘴皮子玩精神勝利法（喊口號以自我陶醉屬之），將一般中國人欺善怕惡、投機、自卑又自大、奴性等人格特質一覽無遺呈現。

其實，中國人的統治階層與知識、菁英階層，因為本身有更好的文字駕馭能力，是以，在這些人身上，除了具有普羅的阿Q文化，更另有玩「文字遊戲」的阿Q文化──像明明是「敗逃」，硬是說成好聽到讓人分不清東西南北的「轉進」，沒有高超的文字素養，玩得出這等文字遊戲嗎？

像明明是如假包換的常敗將軍，可以將讓人洩氣到不行的「屢戰屢敗」，說成是神勇且振奮人心的「屢敗屢戰」，更無異文字遊戲的極品。由被封為「時代舵手」、「民族救星」、「世紀偉人」，胸前戴滿勳章的將軍，實際上是被原鄉終生放逐、雙手沾滿血腥、殺人不眨眼的獨裁者，更可看出中國人的文字遊戲玩得有多大、多扯！

有一批玩文字遊戲的在台中國人，把默默接受霸凌叫做不挑釁、把文明人被野蠻人統治叫做「光復」，把被併吞叫做統一、把投降美名為和平統一；跑到中國時提都不敢提「中華民國」四字、與習近平見面的難得機會，也小心翼翼不敢講出「中華民國」四字，在台灣人面前卻大玩特玩「一個中國就是中華民國」的文字遊戲！

在中國片面宣稱「（台灣）海峽中線不存在」、共機入侵台灣西南航空識別區儼然家常便飯之際，在台中國人的女旗手不是譴責麻煩製造者侵略的野心，而是玩反戰的文字遊戲，向被侵犯弱者灌輸「不管你說什麼，我反戰」的置入性文宣，好像被侵犯弱者放棄抵抗權，才是最明智正確的選擇──這和站在暴力強者一方，向遭強暴殺害的女性狠心說出「不管妳說什麼，我反對反抗」一樣，把放棄反抗當作弱者、小者的求生之道，何異是為虎作倀、傷口上撒鹽？這種話，台灣人，你／妳聽了不生氣？

（作者為新竹教育大學退休副教授）