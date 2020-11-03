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吳釗燮：美國大選台灣不會選邊站　將維持友好關係

行政院長蘇貞昌也表示，政府持續跟美國、兩黨維持最好的關係

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2020/11/03 11:40
外交部長吳釗燮

外交部長吳釗燮 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組　台北報導）外交部長吳釗燮近期接受外國媒體專訪時，針對即將到來的美國大選強調，台灣不會選邊站，無論誰獲勝都將和美國持續維持友好關係。

根據外交部，吳釗燮在10月底接受西班牙前三大報ABC日報（El Diario ABC）駐亞洲特派員Pablo Díez獨家視訊專訪，訪談內容於昨（2）日以問答形式刊出，議題包括兩岸關係、台美關係、武漢肺炎疫情後歐洲國家對台灣的看法，以及我國國際參與等。

適逢美國大選在即，被問到如果拜登（Joe Biden）或川普（Donald Trump）贏得大選，是否可能影響台美關係，吳釗燮表示，台灣政府對於美國大選並不會選邊站，並始終與民主及共和兩黨維持良好關係，讓台灣有來自跨黨派的支持；因此，無論是哪一黨當選，台灣和美國都將繼續維持緊密友好的關係。

外界普遍關心美國大選後，台美關係是否出現變化，儘管民調顯示台灣民眾較支持川普連任，但蔡政府則始終強調不會在兩黨間選邊站。

行政院長蘇貞昌今（3）日受訪時也表示，「無論誰當選，台灣和美國的關係最重要，蔡政府也一直跟美國維持最好的關係，跟兩黨維持最好的關係。」

蘇貞昌指出，相信台灣是美國非常重要的夥伴，而在總統蔡英文的領導下，已經非常具體改善台美關係並推動台美合作﹔針對中國近期在台灣海峽、南海等區域的挑釁行為，台灣將持續跟美國及其他擁有自由、民主價值，且同樣愛好區域和平的國家密切合作，維護區域、國家安全。

針對中國的軍事行動，吳釗燮則在訪問中表示，政府對中國的軍事動向感到擔憂，並指出台灣並非唯一因中國擴張而受威脅的國家，包括日本、印度及南海周邊的國家，都因中國的軍事擴張而日益升高警戒。

吳釗燮強調，台灣向來主張維持現狀及區域和平，政府也一再重申在對等及和平的原則下與中國進行對話，反觀中國卻在2005年通過《反分裂國家法》，2019年開始也強推台灣人民無法接受的「一國兩制台灣方案」；吳釗燮也呼籲理念相近國家可以共同關切中國改變現狀的作為。

另外，吳釗燮也在訪談中呼籲國際社會支持台灣參與世界衛生大會（World Health Assembly），強調台灣2,300萬人的權益不應被忽視。
吳釗燮
蘇貞昌
美國大選
台美關係
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中國
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