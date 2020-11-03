老婦喘咳難入眠！看胸腔科無效　竟是神經內分泌腫瘤作怪

【健康醫療網／記者田柏升報導】65歲張女士因為喘咳、呼吸窘迫，時常喘到半夜無法成眠、甚至頻繁進出急診，就診過胸腔內、外科都苦尋不著病因，即使用類固醇治療也無法改善症狀。收治該案例的土城長庚血液腫瘤科主任暨林口長庚血液腫瘤科副教授級主治醫師謝佳訓主任表示，張女士後來輾轉到血液腫瘤科，做了病理切片，從檢查報告可看到其支氣管下有一團腫瘤，這才確診為神經內分泌腫瘤。

神經內分泌腫瘤 荷爾蒙作怪症狀難確診

謝佳訓主任說明，神經內分泌腫瘤會異常分泌荷爾蒙，導致患者出現內分泌相關症狀。神經內分泌腫瘤可再進一步分為功能性與非功能性兩種，功能性腫瘤會導致氣喘、咳嗽、反覆胃潰瘍、熱潮紅、發熱、慢性腹瀉、心悸、皮膚炎、盜汗、低血糖嚴重飢餓感等無特殊性的症狀，以至於常被誤認為其他疾病，患者平均需5～7年才得以確診。患者可能出現一至兩種，甚至是多種症狀；但部分患者是完全無症狀的非功能性腫瘤，所以更不容易在初期被診斷出來。

新型長效注射凝膠劑助改善腹瀉、熱潮紅效果達7成

神經內分泌腫瘤除了化療放療、標靶藥物治療及手術切除，亦可使用荷爾蒙治療控制，例如張女士就已接受荷爾蒙治療長達9年，近期更改用新型長效注射凝膠劑治療，症狀已明顯獲改善。

謝佳訓主任解釋，據臨床試驗指出，新型長效注射凝膠劑對於非功能性胃腸胰神經內分泌腫瘤患者，相較於未用藥組別能顯著延長無惡化存活期達20.5個月，另也有研究指出，針對功能性胃腸胰神經內分泌腫瘤患者，也能有效緩解腹瀉及潮紅症狀達70%以上。這是因為腫瘤分泌造成的影響一旦降低，腫瘤生長速度也將隨之變慢，進而延長患者無惡化存活期。

謝佳訓主任補充，新型長效注射凝膠劑從患者角度出發進行改良，施打操作簡便，患者上手度較佳；且經專業醫療人員指導後，患者有機會在家由親友或自行完成注射，無需為了注射而頻繁往返醫院，大幅提升生活便利性。再加上有別以往荷爾蒙治療施打至肌肉層，新型長效注射凝膠劑為皮下注射，疼痛感較低，對於需長期使用的患者來說不啻為一大福音。

進展慢無所謂？醫籲：仍為惡性腫瘤切莫輕忽！

謝佳訓主任提醒，雖然神經內分泌腫瘤進展較緩慢，但仍屬於惡性腫瘤的一種。民眾如果有上述症狀卻找不到明確原因，內心應該敲響警鐘及早就診，切勿輕忽大意。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/47972/

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