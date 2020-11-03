西班牙洗腦神曲Despacito拜了　Baby Shark奪YouTube史上最高點閱影片

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）西班牙洗腦神曲Despacito長踞YouTube史上最高點閱紀錄，但現在這項紀錄確定被打破了！由南韓幼兒教育公司碰碰狐（Pinkfong）製作的Baby Shark，觀看次數已逾70.4億次，該首歌曲受歡迎程度之高，就連美國天后席琳狄翁及香港天王郭富城都曾翻唱過。
BBC報導，Baby Shark上架YouTube四年以來，已為碰碰狐賺進約520萬美元（約台幣1.5億元），也花了四年的時間攀上YouTube史上最高點閱影片。
報導指出，相傳該影片的原曲是1970年代美國夏令營傳唱的旋律，有人則說早在1975年電影《大白鯊》當紅時就有人譜曲，雖然在各國流傳著類似的歌曲旋律，但也沒有南韓碰碰狐2015年在YouTube發表的可愛兒童版來得人氣高，洗腦旋律加上超萌好記的動作，連一歲嬰兒都要跟著模仿，孩童重複觀看的結果，就是把該影片送進點閱排行榜上，之後碰碰狐也陸續推陳出新上架Baby Shark熱舞版、萬聖節版等，一樣受到小朋友們歡迎。
截至11月2日止，YouTube上最高前十點閱影片依序如下，其中，兒童娛樂及兒童教育類就占了四名：
|國籍
|創作者
|影片名
|累計瀏覽數
|南韓
|碰碰狐（Pinkfong）
|Baby Shark Dance
|70.42億
|西班牙
|馮西（Luis Fonsi) 、洋基老爹（Daddy Yankee）
|Despacito
|70.38億
|英國
|紅髮艾德 （Ed Sheeran）
|Shape of you
|50.50億
|美國
|Wiz Khalifa ft. Charlie Puth
|See You Again （註：玩命關頭7主題曲）
|47.90億
|俄羅斯
|瑪莎與熊（Masha and the Bear）
|Get Movies
|43.60億
|羅馬尼亞
|LooLoo Kids
|Johny Johny Yes Papa
|41.40億
|英國、美國
|馬克朗森、布魯諾（Mark Ronson featuring Bruno Mars）
|Uptown Funk（放克名流）
|39.90億
|南韓
|Psy
|Gangnam Style（江南Style）
|38.40億
|俄羅斯
|Miroshka TV
|Learning Colors
|36.50億
|美國
|小賈斯汀（Justin Bieber）
|Sorry
|33.60億
香港天王郭富城與碰碰狐合作的Baby Shark：
美國流行天后席琳狄翁翻唱的Baby Shark：