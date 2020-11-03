西班牙洗腦神曲Despacito拜了　Baby Shark奪YouTube史上最高點閱影片

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）西班牙洗腦神曲Despacito長踞YouTube史上最高點閱紀錄，但現在這項紀錄確定被打破了！由南韓幼兒教育公司碰碰狐（Pinkfong）製作的Baby Shark，觀看次數已逾70.4億次，該首歌曲受歡迎程度之高，就連美國天后席琳狄翁及香港天王郭富城都曾翻唱過。

BBC報導，Baby Shark上架YouTube四年以來，已為碰碰狐賺進約520萬美元（約台幣1.5億元），也花了四年的時間攀上YouTube史上最高點閱影片。

報導指出，相傳該影片的原曲是1970年代美國夏令營傳唱的旋律，有人則說早在1975年電影《大白鯊》當紅時就有人譜曲，雖然在各國流傳著類似的歌曲旋律，但也沒有南韓碰碰狐2015年在YouTube發表的可愛兒童版來得人氣高，洗腦旋律加上超萌好記的動作，連一歲嬰兒都要跟著模仿，孩童重複觀看的結果，就是把該影片送進點閱排行榜上，之後碰碰狐也陸續推陳出新上架Baby Shark熱舞版、萬聖節版等，一樣受到小朋友們歡迎。

截至11月2日止，YouTube上最高前十點閱影片依序如下，其中，兒童娛樂及兒童教育類就占了四名：

國籍 創作者 影片名 累計瀏覽數 南韓 碰碰狐（Pinkfong） Baby Shark Dance 70.42億 西班牙 馮西（Luis Fonsi) 、洋基老爹（Daddy Yankee） Despacito 70.38億 英國 紅髮艾德 （Ed Sheeran） Shape of you 50.50億 美國 Wiz Khalifa ft. Charlie Puth See You Again （註：玩命關頭7主題曲） 47.90億 俄羅斯 瑪莎與熊（Masha and the Bear） Get Movies 43.60億 羅馬尼亞 LooLoo Kids Johny Johny Yes Papa 41.40億 英國、美國 馬克朗森、布魯諾（Mark Ronson featuring Bruno Mars） Uptown Funk（放克名流） 39.90億 南韓 Psy Gangnam Style（江南Style） 38.40億 俄羅斯 Miroshka TV Learning Colors 36.50億 美國 小賈斯汀（Justin Bieber） Sorry 33.60億

香港天王郭富城與碰碰狐合作的Baby Shark：

美國流行天后席琳狄翁翻唱的Baby Shark：