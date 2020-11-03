（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）新冠肺炎（COVID-19）衝擊全球經濟，導致許多產業無以為繼，但有一項行業卻飽受生意太好所苦，那就是物流業。南韓近來傳出十多起送貨員疑似過勞死案例，勞工走上街頭，泣訴「我們想要活下去」。

天將破曉，36歲的金姓員工沒日沒夜送貨已21小時，從昨日凌晨5點馬不停蹄送了400個包裹，疲憊至極的他，傳訊同事盼能喘息一會兒。「我真的扛不住了」，他說。4天後，金男猝死。他是南韓近來14起過勞死案例的其中一人，多為貨運司機。疫情讓網購、快遞業績蒸蒸日上，卻成了員工的催命符。

BBC報導，其中一名死者是27歲的跆拳道好手，據其家人所述，他值夜班18個月，過度操勞，竟掉了15公斤。某日清晨值班結束，回家洗浴，1小時後面朝下陳屍於浴缸。

南韓快遞競爭激烈，以小時計算的使命必達，對有限人力增添無窮壓力。勞動部8月要求物流業者確保送貨員獲得足夠休息，不得連續值夜班。包括CJ Logistics、Coupang與Hanjin Transportation在內的三大業者，也因旗下員工傳過勞死，紛向大眾致歉，並承諾加強員工意外險、增聘人力、減輕工作負擔。不過，這類契約多半是與仲介業者簽署，勞工根本無法獲得公司保障。勞團也批評，業者多口惠而實不至，至今仍未加聘人力。

民眾滿足自身消費欲的同時，也逐漸意識到送貨員的苦境。部分百貨商場櫥窗，貼出了「親愛的送貨員，遲到沒關係的」這類溫馨字句。民眾也開始以熱咖啡、早餐等招待辛苦的快遞員。社群網站上，更出現了如「遲到無妨」（#it_is_ok_to_be_late）、「謝謝你，快遞員」（#Thankyoudeliverymen）等熱門標籤。

【南韓快遞慘業】新冠肺炎成催命符 奏起過勞死悲歌