台灣勞動部最新移工人力仲介評鑑出爐 教你找到心儀仲介

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）勞動部昨（03）日公告108年度人力仲介公司評鑑結果，1305家業者中，獲A級（90分以上）共840家，占64.37%；B級（70分至未滿90分）共434家，占33.25%；C級（未滿70分）共31家，占2.38%，成績已公告於勞動部勞動力發展署網站，作為雇主挑選人力仲介公司的參考。

勞動部表示，今年仲介公司評鑑平均成績從86.22分成長至86.77分，A級家數去年為333家，今年大幅提升至840家，其中主要大幅增加原因，係去年有344家屬於績優免評仲介公司，今年重新接受評鑑後成績仍為A級，另今年由B級變為A級家數成長為163家。

勞動部表示，有鑑於雇主引進移工大多委託人力仲介公司辦理，而移工引進後在臺生活及工作的適應，亦多仰賴優質人力仲介服務，人力仲介公司的經營管理及服務品質對勞雇雙方權益影響重大。

因此，勞動部每年辦理跨國人力仲介公司服務評鑑，透過顧客服務、品質管理、違規處分等不同面向進行考核，並藉此汰除服務品質不佳的公司，以維護人力仲介市場秩序。

勞動部自107年起推動仲介公司績優免評制度，如仲介公司近2年評鑑成績為A級，且於評鑑期間未違反就業服務法者，可免接受評鑑1次，以鼓勵服務良好的仲介公司自我要求、維持佳績，並激勵長期停留在B級的公司向上提升。