【歐洲恐攻再起】新冠肺炎閉關前最後一夜 維也納恐攻２死15傷

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）奧地利首都維也納昨(2)日晚間發生恐怖攻擊事件，多名槍手聯合襲擊市中心六處地方，造成至少2名平民喪生、15人受傷，其中7人的傷勢嚴重，確切的傷亡人數不明，另外，除了一名穿戴自爆背心的攻擊者在與警方駁火時遭擊斃外，至截稿為止，其他槍手都仍在逃中。

由於新冠肺炎疫情關係，奧地利正準備實施新的防疫政策，屆時酒吧等營業場所在11點後都須關閉，因此，當恐攻發生時，大部分的奧地利人都在餐廳、酒吧享受夜生活終止前的最後一段小酌，因此街上的人並不少，槍響時街上一片混亂。

在社群媒體上流傳的影片顯示，槍手在街上隨便對群眾開槍，是一起明顯沒有特定目標的隨機傷人恐攻，由於多起無差別攻擊發生在同一時間，令當局特別謹慎以對。

奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）在事發後大聲譴責兇手，定調是「可憎的恐怖攻擊」，並說已佈署軍隊在首都各處，讓警方專心於反恐行動。

現階段，奧地利已經啟動反恐程序，除了出動軍隊維持重要街區的秩序外，警方也呼籲在所有槍手都被擊斃或逮捕前，民眾應儘量待在家中不要外出，如要外出也應避免搭乘大眾交通工具，以避免槍手對人群聚集處出手，市政府並宣布學校在隔日停課，以確保孩童安全。

事實上，儘管鄰近的德國與法國時常受到襲擊，維也納已經有將近40年沒有發生恐攻，上一次的恐攻發生於1980年代，是巴勒斯坦解放組織的攻擊事件，位置與這次相距不遠，都位於市中心的猶太教堂附近，這也造成當地猶太社群極大的恐慌。

包含法國、英國、加拿大在內的歐美各國已經發表對奧地利的慰問，並同聲譴責恐攻行徑，聯合國秘書長古特瑞斯(António Guterres)也表達了關切。