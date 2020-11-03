外媒：美國將售台灣無人偵察機

由通用原子能公司製造的「MQ-9 SeaGuardian」無人機（照片來源：General Atomics） 由通用原子能公司製造的「MQ-9 SeaGuardian」無人機（照片來源：General Atomics）

（台灣英文新聞／國際組 外電報導）路透社週一（2）引據消息人士報導，美國準備向台灣出售四架美國製造的先進無人機，目前進入批准的最後階段，預計本週將送交國會審查。

這筆價值美金6億元（約新台幣171億元）的交易，將是川普（Donald Trump）政府鬆綁精密及嚴密監控無人機技術出口的政策後，首度批准的相關軍售案；若正式提交國會，也將是川普總統任內第10度對台軍售。

此次軍售案的主要項目是四架「MQ-9 SeaGuardian」無人機，由通用原子能（General Atomics）公司製造，地面站及人員訓練也將包含在費用中；報導指出，儘管無人機可搭載武器，但此次軍售項目以監控設備為主。

路透社日前引據消息報導，美國近期將通過五項對台軍售案，總值約達美金50億元；目前有四個主要項目已提交國會審查中，國會有權在30日之內駁回軍售案，然而在共和黨與民主黨皆支持台灣持續提升自身防衛能力的情況下，外界普遍認為駁回可能性不高。

美國國防安全合作署（DSCA）10月26日透過新聞稿表示，美國政府通過對台軍售案，內容包含100座魚叉海岸防禦系統（HCDS）、400枚RGM-84L-4魚叉II型地面發射飛彈、四枚RTM-84L-4魚叉II型演習飛彈等。

延伸閱讀：美國7日內兩度對台灣軍售 將提供魚叉反艦飛彈

而在10月21日，美國政府也通過三項武器對台軍售案，主要項目包括洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp）生產的海馬士多管火箭系統（HIMARS）M142發射器、波音公司（Boeing Co）製造的增程型距外陸攻飛彈（SLAM-ER），以及F-16新式偵照莢艙（MS110）。