2020 ITF台北國際旅展閉幕　線上旅展加碼再延長

2020年ITF台北國際旅展參展攤位自1700個降至1000個，逛展人數也較去年下降56.7%，但買氣不減，許多業者業績甚至翻倍成長。 2020年ITF台北國際旅展參展攤位自1700個降至1000個，逛展人數也較去年下降56.7%，但買氣不減，許多業者業績甚至翻倍成長。

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）疫後全球最盛大的觀光旅遊盛會「2020 ITF台北國際旅展」於11月2日圓滿落幕，雖然受到疫情影響不能出國，仍不減現場的買氣和人氣， 4天展期累計逛展人數雖然較去年下降56.7%，但今年展覽期間買氣持續熱絡，多家業者業績甚至翻倍成長，買氣旺到最後一天。

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由於邊境管制，有許多國外廠商無法前來參展，2020年ITF台北國際旅展參展攤位自1700個降至1000個，以政府單位和飯店業等國旅為主力。展期4天分別吸引3萬806人、4萬6070人、5萬1854人及3萬8001人次入場，分別較去年減少61.6％、55.6％、56.9％、52.7％。

雖然入場人次暴跌，但不管是實體或線上展銷售業績都較去年呈現雙倍以上成長，為了延續搶購熱潮，香格里拉酒店集團、凱撒飯店連鎖、老爺集團更紛紛宣布延長線上旅展時間，歡迎民眾到各大飯店官網搶購！

香格里拉酒店集團今年集結香格里拉台北、台南遠東國際大飯店與館外餐廳「Mega 50餐飲及宴會」，截至目前線上加實體旅展總營收約4,300萬，包含展期4天的實體旅展近2,300萬業績，相較於2019年翻倍成長；而提前於10月26日開始的線上旅展表現也不俗，截止至日前也已有2,000萬營收，延續實體旅展的買氣，預估至11月6日線上旅展最後4天將可衝高業績至2,500萬。

凱撒飯店連鎖此次線上旅展與實體展業績創史上新高達3,650萬，繳出年增40%的好成績。今年首度啟動聯合餐券與聯合住宿券線上旅展的凱撒飯店連鎖，光是線上旅展就締造出近2000萬的佳績，主要歸功於讓網友激推、鄉民瘋揪團購的「買5送1」聯合住宿券，再加上展場獨售的「餐券限時特賣」，讓4天現場業績高達1,650萬。因應消費者的熱烈支持，凱撒飯店連鎖霸氣宣布線上旅展將延長到11月9日。

老爺酒店集團在4 天展期銷售近7780萬，線上旅展開賣10天衝破1.1億元， 目前累計近1.9億已創下老爺參展以來的新高紀錄！ 實體展銷售額是去年ITF的1.5倍，線上旅展則10天就突破1 億大關，是去年同天數的4倍，成長幅度及速度都稱霸！ 老爺線上旅展將持續至11月６日，整體預估可望創造2.2億銷售 額。

此外，每年ITF台北國際旅展的另一個重頭戲， 就是具專業性及前瞻性的旅遊論壇，今年舉辦之論壇主軸為「後疫情時代的旅遊格局」， 下午場次論壇以「與疫情共存的時代：國際推廣新想像」為主題。

交通部參事周永暉於論壇開場時表示：「當機器停下的時候，就是完全的靜止；但當人停下來時，才是思考創意的開始」，雖然疫情影響觀光動能，但此時也是思考轉型的最好時機，接下來交通部觀光局將持續盤點台灣各地旅遊資源，透過接下來的「自行車旅遊年」、「鐵道旅遊年」以及「跳島旅遊年」等主題進行推展，希望拉高台灣觀光品質，儲備能量迎接國際開放的時刻。

日、美、德三國的與談人皆分別說明該國的防疫現況和未來的旅遊趨勢，其中談到「線上旅遊體驗」都是各國正在積極嘗試的推廣模式，如日本台灣交流協會主任畠中環表示，據調查日本是台灣民眾在解禁後最想前往的海外目的地，疫情期間為了能將日本最新現況分享給旅客，不斷的透過線上旅遊體驗、互動遊戲以及與台灣業者線上商談等新推廣模式，來維持資訊熱度。

美國旅遊推展協會會長唐靜儀則分享全美現況與防疫旅遊新時代的措施，以及攝影展、實境秀及達人領路等線上旅遊體驗等新模式來吸引嚮往到美國的旅人；德國在台協會副處長Dagmar Traub-Evans則以「DREAMS BECOME REALITY」的例子說明，活動網站上不僅有各地的美景照片還有防疫措施，希望大家透過公開資訊了解在地現況，一同期待疫後的開心旅遊時刻。

而在閉幕典禮上，主辦單位台灣觀光協會會長葉菊蘭除了感謝各界參展單位的熱情力挺，也期待未來疫情過後，大家都能盡情環遊世界，再次感受到旅遊的喜悅與感動。最後，主辦單位也宣布2021年ITF台北國際旅展將在11月5至8日，於台北南港展覽館再度與大家相見。