法式精神在台灣 美味法國Taste France 台北登場

Taste France美味法國2020。(照片由法國在台協會商務處提供) Taste France美味法國2020。(照片由法國在台協會商務處提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）法國在台協會商務處 (Business France) 聯合台灣進口食材代理商及法國廠商，自昨(2)日起，一連二天在台北舉辦「Taste France美味法國2020」，該活動以《法式風情野餐派對 Pique-nique à la française》為主題，展出20多個法國優質品牌，在餐飲職人場次與名廚講座的部分將由重量級人物分享法式料理的精神。

法國在台協會副主任戴寧智 (Guillaume Delvallée)表示，全球在新冠肺炎疫情衝擊下，國際食品展會活動紛紛延期或停辦，這場法國食品展演活動受惠於台灣防疫有成，不僅攜手歐陸食品進口商共同推廣法國食品，並順利展出首次於台灣市場上亮相的新品，提供台灣業者更多元的選擇。

照片由法國在台協會商務處提供

法國在台協會商務處高德廉 (François Cotier) 處長補充，近幾年在地化飲食風潮的盛行，本地食材與進口食材使用的比例調配已成為餐飲職人們的最大課題，面對這項市場需求的變動，他相信以法國的地理條件、物產多樣性、傳統工藝及嚴格食安控管條件所生產出下的法國食材在市場上，仍具有不可取代的特色及競爭力，而活動目的便是將法國最美好的風土滋味忠實傳遞給餐飲職人和消費者日益提升的味蕾。

11月3日的餐飲職人場次，法國在台協會商務處將規劃三場產品講習展演會，第一場將由Escape from Paris芙芙法式甜點共同創辦人暨主廚亞歷克西波利耶 (Alexis Bouillet) 將運用歌劇巧克力坊Chocolaterie de l'Opera、Sicoly果泥等食材，以經典技法示範風味可頌與甜點。

照片由法國在台協會商務處提供

第二場展演將由身為法國頂級乳品Isigny Ste Mère亞洲區品牌大使的主廚Alexis示範，並根據依思尼的產品特性，創作出兩款兼具技藝與巧思的法式甜點。第三場，則由連三年獲台北米其林指南推薦的Ephernité法緹法式餐廳主廚黃詩文為餐飲職人示範，如何使用法國創新料理工具Cookal植物性焰燒酒精替料理增添令人耳目一新的味覺及視覺效果。

照片由法國在台協會商務處提供

除了產品講習展演之外，法國在台協會商務處也和新興餐飲媒體社群《名廚》聯名舉辦一場精采可期的名廚講座，並以「法式精神在台灣 : 道地與在地的挑戰」為題，邀請到在法國習藝，歸國返台開業後的兩位指標性主廚：WUnique Pâtisserie法式甜點主廚吳宗剛、Ephernité法緹法式餐廳主廚黃詩文，共同探討現今法式料理以及法式甜點職人在實踐「正統法式精神」和迎合「在地化風潮」兩股力道間的拉扯。

照片由法國在台協會商務處提供

法國在台協會商務處表示，全台灣最具規模的法國官方食品展演活動「Taste France美味法國2020」共雲集七間合作夥伴，包括法國香料及果醬廠商Albert Ménès（綠活企業代理）、Asia Europe Trade 比法行公司、法國植物性焰燒酒精工具廠商Cookal、法國乾貨及乳製品廠商Eurodélices、苗林實業、法國食品集貨廠商Somexport、元寶食品來台展出，並分為「歐式西餐食材」與「烘焙甜點食材」兩大主軸，展示超過20個優質法國品牌。

照片由法國在台協會商務處提供