更新【府方維安人事異動】台灣陸軍澎指部呂坤修中將、接任總統府侍衛長　現任侍衛長鍾樹明、調升陸軍六軍團指揮官

圖為國防部長嚴德發（前左）108年1月31日前往澎湖慰勉駐防官兵， 提前賀年並頒發加菜金，由指揮官呂坤修（前右 ）代表接受。 （澎湖防衛部... 圖為國防部長嚴德發（前左）108年1月31日前往澎湖慰勉駐防官兵， 提前賀年並頒發加菜金，由指揮官呂坤修（前右 ）代表接受。 （澎湖防衛部提供） 中央社檔案照片

更新時間: 2020-11-02 20:30

首次發稿: 2020-11-02 19:33

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 經總統核定，總統府今（2）日公布新任侍衛長人事，陸軍澎湖防衛指揮部指揮官呂坤修中將，將正式接任總統府侍衛長，並將在第四季戰備任務訓練實兵演練任務完成後，於11月9日就任。

◆呂坤修中將是陸軍官校77年班、陸院88年班、戰院94年班

呂坤修歷任陸軍司令部戰訓處訓練整備組組長、陸軍機步333旅旅長、國防部訓次室軍事訓練處處長、陸軍步兵訓練指揮部 (步訓部) 指揮官等重要軍職，不僅各項歷練完整，並兼具豐富的部隊管理經驗。

蔡總統感謝鍾樹明中將在超過一年3個月的侍衛長任內，維持維安團隊專業執勤，並重振維安團隊紀律的努力。此外也期許借重呂坤修中將的豐富軍職歷練，無縫接軌，持續精進維安團隊的專業能量。

根據中央社報導:

◆現任總統府侍衛長鍾樹明中將，將調升陸軍六軍團指揮官。

鍾樹明是陸軍官校75年班，去年上任憲兵指揮官2個月後，即因特勤私菸案臨危受命接任總統府侍衛長，肩負精實部隊紀律，重振維安團隊重責。他歷任陸軍關渡地區指揮部少將指揮官、陸軍六軍團中將副指揮官、國防部參謀本部中將訓練次長等。

◆陸軍六軍團指揮官楊基榮中將，則轉任陸軍後勤指揮部指揮官。

楊基榮歷任六軍團中將副指揮官、陸軍司令部少將副參謀長等。

◆至於六軍團副指揮官劉協慶中將，則接任澎防部指揮官。

劉協慶與呂坤修同為陸官77年班，曾在陸軍澎防部、航空特戰指揮部及六軍團等擔任副指揮官，有「最佳副手」稱號，去年底剛晉升中將。