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台灣第一金董事長邱月琴上任 提7大經營策略

By  中央社
2020/11/03 10:06
第一金控暨一銀新任董事長邱月琴2日交接上任， 提出7大經營策略。

第一金控暨一銀新任董事長邱月琴2日交接上任， 提出7大經營策略。 (來源 中央社)

第一金控暨一銀新任董事長邱月琴今天上任，表示會貢獻在台銀累積的42年經驗，並提出7大經營策略，第一金在公股銀行中績效僅次於兆豐金，希望向其學習，慢慢推進。

行政院10月30日核定，由前台銀總經理邱月琴接任第一金控暨一銀董事長，第一金今天舉行交接典禮。

邱月琴致詞時表示，非常榮幸加入第一金，大學畢業後就在台銀工作，42年間從未離開，今天開始轉換跑道，新職是人生夢想、也是挑戰，一定會全力以赴；並肯定一銀作為超過百年歷史悠久的銀行，至今仍充滿活力，人才濟濟，獲利良好，是資質很好的金融機構。

邱月琴指出，近年全球政經環境變化快速，又有疫情擾局，將採取7大經營策略，帶領第一金成長，包括配合政府政策，例如提供五加二新創產業、台商回台投資及綠色產業所需融資，以及加強中小企業融資，開擴東南亞市場，強化金控功能，強化風險控管，落實法律遵循、加強人才培育等。

媒體詢問，如何看第一金的優、劣勢，未來目標，以及是否考慮透過併購達成擴大資產規模、拓展新南向據點。

邱月琴回應，第一金最大強項為中小企業授信，劣勢為人才培訓上存有斷層，隨著戰後嬰兒潮開始退休，將加速提攜新一代接棒；至於目標，目前第一金績效在公股銀行中僅輸兆豐金，希望向「老大哥」（指兆豐金）學習，慢慢推進。

邱月琴表示，不論是以併購方式拓展海外據點，或在國內併購壽險業，若有好標的、好機會，不會排斥，但事前一定會經過審慎評估。
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