林文淵成為台灣大同公司　百年來首位市場派董事長

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（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）大同公司經營權正式易主，大同下午發布重訊，東森電視、台苯董事長林文淵確定擔任大同董事長，創下首次非林尚志家族成員，擔任百年企業董事長職務。

林文淵是美國夏威夷州立大學土木研究所碩士，曾任中鋼董事長，也當過台電董事長，目前為台苯、東森電視董事長。

另外，大同也公告資遣法務長謝安；當時大同公司派、市場派激烈競爭過程，趙安是第一線主力攻防者、強力捍衛公司派，召開記者會抨擊市場派是違法中資。

中央社引述大同新任董事長林文淵表示，他獲9席董事無異議通過擔任董事長一職，未來由董事會共同決策，絕對不會專權；會中也同意聘任林郭文艷擔任榮譽董事長，大同自今天起邁向團結，將攜手擦亮大同招牌。

大同今天(2日) 召開董事會，董事會中通過由林文淵擔任董事長一職，大同在會後召開說明記者會。林文淵指出，他在董事會中獲得9票全數董事無異議通過。

他說，擔任大同董事長是責任的開始，經歷風風雨雨，也看到外界非常權謀的說法。但今天的結果證明謠言並不正確，大同公司今天起進入團結一致局面，新團隊要擦亮大同百年招牌。

林文淵指出，為了感謝林郭文艷在大同多年的付出，三圓建設董事長王光祥會中提議聘任林郭文艷為榮譽董事長，董事會同樣無異議、照案通過。

他補充，榮譽董事長是禮遇職，因此林郭文艷並不會參與營運；不過，若有任何需要，林郭文艷願意提供諮詢。他心中已有屬意總經理人選，並非來自中鋼或是台電，這名總經理人選將先跟林郭文艷請益，之後才會在董事會提出，待董事會通過後，再公布人選。

林文淵強調，「絕對不會專權」，由於大同是總經理制，所有決策會向董事會報告，由董事會共同決策。

至於大同公告資遣法務長謝安，林文淵強調，「不是我做的決定，有點震驚」，將再了解「協議資遣」是什麼意思。

王光祥今天也出席會後記者會，他強調，未如外界傳聞出售大同股票，「絕對沒有這回事」，甚至會持續加碼。至於外傳他將接任副董事長職務，他說，若有機會讓大同更好，他很願意發揮長處，「讓大同能更往上提升，是我想做的」。

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