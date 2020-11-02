新北美展X新北美誌 重返1995「淡水河上的風起雲湧」

新北市立美術館線上刊物「新北美誌」創刊3年首次舉 辦實體活動「新北美誌X新北美展『淡水河上的風起雲湧&1995 後工業藝術祭』紀錄片特映暨座談會」，將於11月8日在新北市藝 文中心舉辦。 映後座談特邀拍攝這兩支美展及藝術季紀錄片導演黃明川與藝術史學 者蔣伯欣對談，透過跨時空的今昔美展對比， 帶大家重返藝術能量大爆發的90年代。

文化局表示，新北市做為移民的故鄉、工業發展重鎮， 形塑出多元的人文風情及藝術發展，90年代更以新北市盆地邊緣凝 聚各種藝術能量，擴散至全臺各地，而興建中的新北市立美術館， 期望承襲這份藝術能量，在今年美展期間特別放映90年代極具代表 性的兩場展覽「淡水河上的風起雲湧」及「台北國際後工業藝術祭」 紀錄片。前者以別開生面的大型戶外裝置作品為主軸， 後者則以前衛行為展演提出對體制與主流的挑戰， 對當時乃至今日的藝術發展都有十足的影響力。 本次活動將回溯新北市的藝術生態脈絡，透過導演、 學者及觀眾的對話和梳理，將此關注發酵醞釀至美術館落成開館。

美術館籌備處表示，新北市立美術館籌備處自2017年開始， 每年發行數位藝文刊物「新北美誌」，從新北市視覺藝術生態出發， 梳理新北市獨特的地理位置─盆邊及其藝文發展， 並推展報導跨領域實踐、兒童藝術體驗與社區藝術共創，而即將於1 2月出刊的第八期則會深入探討90年代發生在新北市的藝術事件與 進程。本次透過放映會的形式作為先導， 廣邀民眾共同參與及對話彼時在新北市這塊土地上所發生的重大藝術 活動。

本次放映的「淡水河上的風起雲湧」為臺北縣第七屆美展命題名稱， 沿著淡水河岸結合現地生態與藝術創作，讓在地景觀、 傳統前衛與環境藝術共融展出， 曾受邀參加溫哥華和釜山兩地國際影展；「台北國際後工業藝術祭」 又稱第二屆「台北破爛生活節」， 則上演著種種前衛藝術與意識形態的極端行為表演， 試圖挑戰當時的社會氛圍。

「新北美誌X新北美展『淡水河上的風起雲湧&1995後工業藝術 祭』紀錄片特映暨座談會」於11月8日下午1時30分在新北市藝 文中心B1演奏廳舉辦，活動全程免費(唯影片為限制級， 將限定年滿18歲以上民眾報名)。報名網址：https:// reurl.cc/e8noZ7， 更多活動訊息請上新北市立美術館臉書及官網：https:// www.ntmoa.tw/查詢。