中華電信Hami Pay智慧繳費享雙回饋！ 信用卡消費＋繳費讓你Hold住周年慶無往不利

還在思考周年慶如何才能獲得高額回饋嗎？ 答案就在中華電信Hami Pay！即日起至12/31，使用Hami Pay「智慧繳費」服務繳交信用卡費，滿額贈最高可獲得Hami Point 350點回饋，首次使用「智慧繳費」 繳信用卡費再加碼贈送100點！除了信用卡消費回饋， 繳卡費也能享有回饋， 超賺雙回饋讓你Hold住周年慶戰場無往不利！

中華電信Hami Pay智慧繳費服務可線上繳交生活雜費，舉凡信用卡費、電信費、 水費、停車費、健保費、eTag儲值及汽機車燃料費， 再也不用出門繳款或翻電子郵件的帳單紀錄。

配合周年慶消費旺季，Hami Pay推出「整個周年慶我Hold住」智慧繳費雙回饋活動， 11/1起至12/31完成指定繳費可享限量滿額贈及加碼禮， 最高共可獲得Hami Point 450點！

滿額贈：使用Hami Pay智慧繳費繳交信用卡費，當月累積滿1萬元贈送Hami Point 100點，當月累積滿2萬元贈送Hami Point 200點，累積滿3萬元贈送Hami Point 350點。(擇優贈點恕不累贈) 加碼禮：首次使用Hami Pay智慧繳費繳交單筆1,500元以上信用卡費， 加碼再贈送Hami Point 100點。

*「首次使用智慧繳費繳交信用卡費」係指：活動起始日往前推算， 近12個月內（即108/11/1至109/10/31） 無任何Hami Pay智慧繳費信用卡繳費紀錄之門號。

除此之外，12/31前只要將中國信託悠遊聯名卡綁定於Hami Pay，不論使用信用卡感應支付或是悠遊卡自動加值， 皆可各享有額外5% Hami Point回饋，消費回饋搭配繳費回饋，讓你輕鬆消費， 霸氣賺雙回饋！

刷卡再也不用帶實體卡出門了！Hami Pay將實體卡片整合到手機裡，提供更便捷的支付方式， 只要將各式電子票證（悠遊卡/ icash2.0 / 一卡通）及信用卡綁定在Hami Pay，在任何可以用電子票證、信用卡或Pi 拍錢包掃碼付款的地方，都能用Hami Pay輕鬆支付。

活動回饋的Hami Point，1點等於現金1元，除了能透過Hami Pay App輕鬆兌換使用， 例如折抵中華電信帳單及中華電信門市的消費， 或在Hami生活小舖兌換便利商店、百貨公司、家樂福… 等上百間熱門通路的電子票券； 也可在Hami市集全額兌換商品或部分折抵消費， 生活日用品最低0元宅配到家！現在開始用Hami Pay搭配Hami Point，讓你消費更聰明，生活更便利！