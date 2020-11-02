把愛傳送新二代 國際崇她新北社響應新北皇冠海岸新二代培力計畫

國際崇她新北社響應新北市新住民二代培力計畫及好日 子愛心大平台，支持雙溪高中推動新住民二代影像教育培力， 協助新住民子女發展特色專長。

國際崇她新北社成立於1972年，身為新北市的一份子， 熱心推展地方公益活動一向不遺餘力， 尤其關注新住民及其教育的議題， 並率先響應新北市政府新住民二代培力計畫，捐助近30萬的影像教 學及設備經費至本市好日子愛心大平台，要把愛傳送雙溪高中新二代 ，支持學校辦理為期2年新住民二代影像教育紀錄片社團培力計畫， 希望藉由開設學校社團及課程，鼓勵在地學子能透過不同的視野看見 與發現生活環境的特色與風貌。

雙溪高中新住民子女比例高達總學生數3成，該校彭盛佐校長表示： 「感謝崇她社對學校新二代學生培力的支持， 希望能以看見在地東南亞多元文化扎根方式，鼓勵新住民學生透過影 像，學習論辯與述說的能力更瞭解自己家鄉的母國文化。」 雙溪高中特地禮聘紀錄片導演張緯誌先生蒞校教授學生們相關拍片的 專業知能，學員們都很期待能創作屬於自己的作品。

新北市政府教育局表示，自109學年度起由本市北海岸及東北角的 10所重點種子培育學校首先推動產官學合作「 皇冠海岸新二代培力光榮計畫」，也非常感謝崇她社拋磚引玉提供資 源，一起為培育新二代努力， 希望各界愛心持續支持與協助新北新住民二代培力， 期盼公私協力合作(Public Private Partnership)讓更多新住民學生增加自身優勢能力， 真正實現安居樂業的新北國際城。