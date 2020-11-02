台灣證交所：上週外資在集中市場賣超517.98億元

根據台灣證券交易所統計，上週（109/10/26~109/10/30）外資在集中市場總買進金額為2,214.42億元，總賣出金額為2,732.40億元，賣超為517.98億元，另統計自109年年初至10月30日止，外資總買進金額為9兆9,353.17億元，總賣出金額為10兆6,402.46億元，累計賣超為7,049.29億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為16兆6,859.49億元新台幣，占全體上市股票市值的43.70%，較10月23日的17兆3,092.28億元新台幣，減少6,232.79億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：長榮：買進144,449千股，賣出114,244千股，買超30,205千股。

第二名：國喬：買進58,121千股，賣出37,331千股，買超20,790千股。

第三名：旺宏：買進96,256千股，賣出83,697千股，買超12,559千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：聯電：買進239,430千股，賣出365,204千股，賣超125,774千股。

第二名：彩晶：買進79,970千股，賣出169,940千股，賣超89,970千股。

第三名：友達：買進151,201千股，賣出221,699千股，賣超70,498千股。