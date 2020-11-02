樂心關懷協會連續5年捐贈鞋子提貨券 「鞋力同行擁愛相隨」助弱勢學童向前行

新北市樂心關懷協會連續5年捐贈新北市政府鞋提貨券， 2日由林陽晉理事長帶領會員，於新北市政府社會局舉辦捐贈儀式， 由副市長謝政達代表受贈。這次捐贈746張， 其中350張給社會局，提供社福中心服務的弱勢家庭； 另396張則提供教育局土城、 板橋區國中小學及體育處贈予弱勢學童， 讓學童可以穿著新鞋向前行。

林陽晉理事長表示，協會已經捐贈第5年，累積捐贈超過3, 000張鞋子提貨券。今年上半年受疫情影響， 在募集初期時有點冷，很擔心無法達標，他召集幹部鼓勵， 最後共募得990雙，每張面額1,000元的提貨券， 超越去年的750雙，甚至有能力還送到台東和屏東200多雙。

林陽晉說，捐贈的提貨券是向鞋全家福購買，每張面額1, 000元，足可讓學童挑選自己喜愛的鞋款，若遇上打折， 除了買一雙新鞋，餘額還可以選購其他配件。

謝政達率社會局長張錦麗和教育局副局長歐人豪代表受贈， 市議員王淑慧及多位議員助理亦出席。謝政達表示， 感謝樂心關懷協會持續5年不斷的愛心，對於弱勢學童的家庭來說， 總會先滿足生活需求和學用品， 提貨券不僅可以讓家長減輕購鞋的經濟壓力， 最重要的是讓孩子擁有自主選擇權，可以挑選自己喜歡的鞋款， 別具意義。

張錦麗表示，新北市好日子愛心大平台在侯友宜市長的政策推動下， 自108年6月開辦至今，獲得民間企業廠商、 公益團體及善心人士的支持，截至109年9月止， 合併捐物市值及捐款已高達16億7,000多萬元， 受益人次超過228萬人次。