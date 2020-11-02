北台灣再增1例本土登革熱病例　桃園龜山今年已第4例

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）疾病管制署公布國內新增1例本土登革熱病例，為桃園市龜山區迴龍里20多歲男性，近期無出國史，國內今年截至目前累計69例登革熱本土病例，其中21例在桃園市，為防範疫情擴散，衛生單位已前往個案活動地周邊進行疫情調查、孳生源清除、化學防治與民眾衛教等工作，並於迴龍里設置採血站擴大篩檢。

疾管署表示，個案於10月26日至29日間陸續出現發燒、臉部紅腫情形數度就醫，因登革熱NS1快篩陽性通報，經檢驗確診感染第一型登革熱。平時活動地以桃園市龜山區住家及新北市新莊區工作地為主，待進一步調查以釐清感染源；個案之3名同住家人均無症狀，檢驗皆為陰性。

疾管署統計，國內今年截至目前累計69例登革熱本土病例，48例居住新北市(三峽區37例、蘆洲區及林口區各3例、土城區2例、板橋區、中和區及樹林區各1例)，21例居住桃園市(桃園區15例、龜山區4例、八德區及中壢區各1例)。

另累計60例境外移入病例，感染國家以印尼、越南及菲律賓等東南亞國家為多。

疾管署提醒，近期北部地區降雨機會增增加，目前仍為病媒蚊活躍期，請民眾務必加強「巡、倒、清、刷」，澈底落實戶內外環境整潔與積水容器清除，避免因形成孳生源，提高疫情風險；若需長時間在戶外活動，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含敵避(DEET)或派卡瑞丁(Picaridin)成分的防蚊藥劑。

民眾一旦出現發燒、頭痛、噁心、出疹、後眼窩痛及關節痛等疑似症狀，應儘速就醫，並告知旅遊活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報。