拔牙後骨頭流失影響假牙！　這點為重建打好根基

【健康醫療網／記者林怡亭報導】25歲陳小姐因前牙牙根斷裂至奇美醫學中心求診，經醫師評估後發現牙齒預後不良，決定拔牙後進行牙橋製作來重建缺牙處。然而，缺牙處屬於門面區域，加上對於美觀的要求，跟醫師討論後，陳小姐決定拔牙當下同時進行齒槽脊保存術，以減少缺牙處骨頭吸收，後續對於牙橋製作的美觀度也相當滿意。

拔除健康牙齒 齒槽骨嚴重破壞易影響重建

根據研究顯示，健康牙齒拔除後因缺少牙周韌帶的支撐，六個月後會有水平骨吸收約29%至63%，垂直骨吸收約11%至22%，可見拔牙後齒槽脊會產生不可避免的吸收。而當牙齒或植牙本身若已經有齒槽骨嚴重破壞的狀況，例如牙周病、植體周圍炎或是困難拔牙需要磨除大量骨頭等，皆有可能使得齒槽脊吸收後與原有齒槽脊外型的落差更加劇烈，此現象可能會影響後續假牙製作的美觀性與功能性。

齒槽脊保存術 減少腫脹、癒合時間兼顧美觀

奇美醫學中心牙醫部牙周病科主治醫師蔡鎮州指出，若是使用修磨鄰牙製作的牙橋，可能使得缺牙處假牙長度較長，造成美觀不理想；若是選擇植牙方式，不理想的骨頭高度與寬度也會造成後續植牙容易失敗甚至無法植牙。

而「齒槽脊保存術」是在拔牙當下即進行齒槽脊保存的動作，包含拔牙時盡量減少周圍軟硬組織的創傷，清除發炎的肉芽組織，並視病人不同需求與條件透過各式手術方式、骨粉、再生膜或是自體軟組織來減少齒槽脊體積的變化，可為後續的假牙療程建置出友善環境；相較之下，若採取傳統的先拔牙，之後再採取大範圍的齒槽脊增進術，此種方式可大幅減少術後腫脹、手術複雜度並節省癒合時間。

拔牙前停看聽 醫病溝通少不了

蔡鎮州主治醫師建議，拔牙前除了先詳細告知醫師是否有其他系統性疾病與用藥，評估身體狀況是否可以拔牙外，也要看看自己對於後續假牙製作方式的想法與對於美觀品質等需求，即便暫無製作假牙的打算也可以考慮進行齒槽脊保存術，先打好地基可為未來的治療方式多一些選項。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/47947/

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