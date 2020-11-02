台灣消基會：市售蕈菇乾貨　7成5巴西蘑菇鉛、鎘超標

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）消基會今（2）日公布，在雙北市採樣購買25件市售菇蕈，有9件巴西蘑菇鉛、鎘超標，不合格率達75%，其中1件鉛、鎘皆超標，4件鎘含量為限量5倍以上，建議政府強化海關抽驗。

消基會檢驗委員會召集人凌永健指出，今年8月間，消基會在雙北市量販店、雜糧行、傳統市場、參藥行、食品行及網路等地購買25件市售菇蕈，其中13件為乾香菇、12件為巴西蘑菇，進行標示調查與檢測。

他並說，結果有9件驗出重金屬超過衛福部的限量規定，而且都是巴西蘑菇，不合格率高達75%。

消基會資料顯示，鉛的部分，有1件檢出每公斤3毫克以上，根據「食品中污染物質及毒素衛生標準」中的「食品中重金屬之限量」規範，乾香菇和巴西蘑菇都是菇蕈類，鉛（以乾重計）限量為每公斤3毫克（mg/kg），此件已超標。

根據「食品中污染物質及毒素衛生標準」中的「食品中重金屬之限量」規範，「菇蕈類」以乾重計，鎘的限量為每公斤2毫克，但有9件巴西蘑菇檢出量每公斤都超過2毫克都超標。而且其中1件鉛、鎘皆超標，4件鎘含量為限量5倍以上。

消基會補充，鉛會隨著血液侵入人體的各器官與骨骼，長久蓄積會慢性中毒，症狀包含貧血、倦怠、反應遲鈍、下痢、噁心、食慾不振等，對發育中兒童影響大，易造成智力發展障礙、過動等。

至於鎘進入人體後會累積在肝、腎及骨骼中，長期下來會導致腎小管功能喪失。鎘會影響腎臟代謝鈣與磷的功能，促使骨頭內的鈣大量流失，導致骨折或骨骼病變，就是日本著名的「痛痛病」。

凌永健並說，依據食品安全衛生管理法規定，重金屬檢測不合格，政府可命其限期改正，屆期不改正可罰新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰，但須由地方主管機關再次抽樣檢驗確認再執法，消基會檢驗結果會送地方政府了解，另外業者都已下架不合格產品。

他強調，2006年消基會就曾執行市售菇蕈重金屬檢測，當時7件乾燥的巴西蘑菇鎘超標，其中1件還購自生機飲食專賣店，鎘檢出量竟是標準限量8倍以上；呼籲政府強化海關抽驗，莫讓重金屬超標產品入境。

消基會提醒消費者，菇類長在土壤會吸收重金屬，國產使用太空包或是椴木栽種，相對安全，建議優先食用國產菇類。

另外，消基會發現有7件標示不合格、2件農藥殘留不合規定。