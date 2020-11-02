未回應前例釀憾事！馬來西亞女僑生命案 長榮大學兩高層請辭

長榮大學馬來西亞籍女學生遭擄殺，校方展開各項檢討 工作，並在校內設置追思牆，連日來有不少師生獻花、 貼小卡片。 中央社記者楊思瑞攝 ... 長榮大學馬來西亞籍女學生遭擄殺，校方展開各項檢討 工作，並在校內設置追思牆，連日來有不少師生獻花、 貼小卡片。 中央社記者楊思瑞攝 109年11月2日 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／社會組綜合報導）長榮大學馬來西亞籍女學生上周遭擄殺案，校方及台南警方成眾矢之的，今（2）日宣布學務長杜嘉玲與校安中心主任簡德賢請辭獲准。

9月30日長榮大學有女生報案，指在學校旁陰暗的鐵路橋下道路，遭一名略胖、有煙味男子自後方摀住口鼻要拖進一輛深色轎車，警方調閱監視器畫面，發現梁嫌的車子當時出現，雖然懷疑他涉案，但因女生無法明確指認，未能成案，不過承辦的台南歸仁分局員警仍留下相關紀錄。該名女學生也稱隔日已通報長榮大學校方，並在Dcard留言提醒其它女學生避免單獨通行該處。

中央社報導，教育部今日指出，長榮大學校安中心輕忽9月底女學生的通報，「可預防但未預防」，亦未依規定進行校安通報，教育部已請長榮大學立即進行內部檢討、釐清未依規定通報原因，並追究相關人員責任，後續將將配合檢警調查結果，到校進行校安督導訪視。

今日新聞報導，潘文忠認為，學校輕忽此事才沒有通報，「在校園安全防治上，最害怕就是輕忽」，如果有相關案件就該通報，寧可多做也不要少做，多一分關心、提醒、聯繫，絕對可以更加保護師生安全，之後將會有專案小組進到學校，對於學校的處置措施和相關失職人員，會在專案小組之後做後續處置。

長榮大學秘書長管美燕周一上午表示，學務長杜嘉玲在第一時間已向校長李泳龍請辭獲准，另外，校安中心主任簡德賢教官也請辭獲准，請辭的原因是自覺處理失當，學校也覺得有需要檢討的地方，沒有辦法滴水不漏保護每名學生的安全。

李泳龍透過學校公關室發表聲明，指長榮大學隨即展開守護師生安全規劃，目前已與警方及社區進行三方安全聯防，已規劃在師生通學常態路段上增加裝設監視器、照明設備、並定期檢修；在夜間安全巡守部分，將由學校、警方、社區三方共同合作，從晚間6點到凌晨2點定期展開校內外周邊環境巡邏，未來會加強與警方溝通聯繫，以遏止犯罪發生。