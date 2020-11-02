WHO：飲酒無安全量　即使少量也有致癌風險

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）依據國人十大死因分析資料，我國慢性肝病及肝硬化者位居第10位，肝癌則高居癌症死因的第2位，而喝酒更是造成肝臟損傷的重要危險因子之一，WHO曾指出，飲酒並沒有安全量，即使少量也會有致癌風險，避免喝酒，才能顧肝和降低致癌風險。

在台灣每年因慢性肝病、肝硬化或肝癌死亡的人數約有1萬2,000人，酒精在肝臟代謝後，代謝物除了會造成肝臟發炎、引發異常免疫反應之外，還會造成脂肪堆積而形成脂肪肝，此時如能戒酒，因肝臟具有再生能力，若能及早戒酒，除可以恢復正常功能，還可降低惡化的風險，但如果繼續喝酒造成肝臟反覆發炎受損，便會提高肝硬化或肝癌的風險。

此外，喝酒容易臉紅也是肝臟解毒功能不全的表現，台灣近半人口缺乏酒精代謝酵素「乙醛去氫酶(ALDH2)」，導致酒精的中間代謝物「乙醛」無法被正常代謝，這種毒性致癌物累積在肝臟中，最明顯特徵就是酒後易出現臉紅、心跳加快、頭痛、頭暈、噁吐、宿醉等酒後反應，又稱為「酒精不耐症」。

醫師提醒，乙醛也會與其他蛋白質、胺基酸及DNA結合，誘發不正常的免疫反應、傷害組織，並產生大量自由基引發基因突變，大幅提高罹患癌症的機率。

根據國健署歷年國民健康訪問調查結果，我國18歲以上人口飲酒率從98年的46.2%降至106年的43%，但青少年部分，曾經飲酒率由98年25.7%略升至106年27.7%，推估約41.5萬青少年曾接觸酒精飲料，顯示出對於青少年的酒害衛教宣導仍需要加強教育及防制。

根據瑞典一項整合性分析研究顯示，針對一群18至19歲青年，追蹤其飲酒量及晚年罹患肝病情形，發現每日飲酒量超過30克的人晚年罹患嚴重肝病的風險達5-11倍。

國健署王英偉署長呼籲家長，青少年仍在發育期，為了孩子的健康及安全，應透過身教及言教提醒孩子飲酒危害，並避免受到同儕影響接觸酒精飲料。

除了個人避免喝酒之外，國健署也呼籲企業老闆，在各式應酬聚餐的場合不要再有勸酒的行為，應把員工及客戶的健康及安全放在第一位。

如有非喝不可的場合，請盡量減少飲酒量來降低風險，建議男性每日喝酒不超過2罐330毫升啤酒(約20g純酒精)，女性則不超過1罐啤酒(約10g純酒精)，如果是準備懷孕、懷孕期間或正在哺乳的女性，為了新生兒的健康，請千萬不要喝酒。