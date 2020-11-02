〈財經主筆室〉美國總統大選登場 事關身在台灣你我前（錢）景

美國總統大選結果全球矚目，雖選前民調拜登領先，但結果未底定前尚有變數，哪一位當選美國總統對台灣政經和民眾投資會帶來甚麼影響？可別以為事不關己，因為大選結果對台灣的未來仍有可能出現極大影響，事關你我的前景與錢景！ 外界更擔心會出現沒有結果的大選？如今選戰激烈且白熱化，全球都在屏息以待！

美國總統大選如今已成為民眾對美未來路線的選擇，拜登兒子杭特(Hunter Biden)電郵門醜聞，讓大家看到拜登與中共的密切交往關係，加上川普陣營刻意營造的仇中情緒在美國社會中逐漸發酵，民調目前雖是拜登領先，但4年前大選川普逆轉勝情景也有可能再次出現！選舉結果讓人霧裡看花、猜不到結局。

但可預期這次總統大選，可能無法在3日投票當天就出現結果，因為這次選舉郵寄投票爆量，可能在投票日之後仍需花上數天、甚至數周時間計票。已經有美國遊說團體發表聯合聲明，呼籲美國民眾耐心等候這次美國大選結果。外界最擔心的就是大選最後沒有結果，也就是爆發川普敗選但又拒絕承認敗選，若有這種結局出現勢必對全球金融造成一定的負面影響。

一般來說，外界普遍認為川普連任對台灣最有利，因為川普可謂是美國史上對台最友善的政府，其任內對台政策創下諸多新紀錄，包括美國國會通過台灣旅行法、台灣友邦國際保護及加強倡議法案，並將台灣納入美國印太戰略等，美國國務院又派出台美斷交以來最高層級官員訪台，最近一年更連續對台提出3次軍售案等，讓不少台灣人希望川普能夠連任，期待未來台美關係能有更進一步發展。

不過，川普政府看似對台十分友善，對台灣提出許多承諾及對台規格提高很多，但外界認為其中有實有虛，前次國務次卿訪台就限制許多活動，畢竟中國這個全球第2大經濟體市場仍不容忽視，對台步伐邁太大可能招致反效果，尤其商人出身的川普若順利連任，有必要在最後任內與中國爭鋒相對嗎？所以選後美中關係若回溫時，美台關係就可能出現降溫。

對中國來說，川普的確讓他們很頭痛，拜登當選美國總統或可稍微喘口氣，而拜登是歐巴馬時期外交政策重要顧問，他個人對台灣態度應該不脫美國原有的一中政策路線，拜登當選後可能讓美台關係無法像過去4年那樣如膠似漆進展，而川普承諾的印太戰略、台灣期待的雙邊貿易協定(BTA)及軍購案等，拜登雖未必會收回或全部買單，但為避免激怒中國進展速度一定會很緩慢，對台灣經濟及產業會有造成什麼影響，仍需時間加以觀察。

不過，拜登當選美台關係就一定會走回過去傳統老路嗎？這種看法也許與近年國際現實改變有所違背 ，畢竟美國社會對兩岸政策看法，已出現結構性轉變，美國國內民情仇中氛圍驟升，再加上台灣科技產業在國際上已佔有舉足輕重地位，不論川普或拜登上台，都無法忽視台灣的存在及重要性，過度犧牲台灣利益來換取改善美中關係作法，可能不被廣大美國民眾所接受。

綜合以上論點，是不是拜登選上對台灣較不利，川普連任台灣才會更好呢？答案也許是未必。因為不管白宮誰當家作主，台灣對美國的重要性只會愈來愈高，只是不同人當家，對台、對中政策上也許會出現不同差異，主要就是台灣始終是被美國拿來與中國談判時的重要籌碼，也許只有台灣自身不斷的進步與壯大，才能更突顯本身的重要性。