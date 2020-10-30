宜蘭尋訪蔣渭水　讀報重溫台灣維新

「文協99，重返1920臺灣維新的年代」記者會，左2為蔣渭水文化基金會執行長蔣朝根。右2為宜蘭市長江聰淵，參加讀報社可獲得義美食品公司助印... 「文協99，重返1920臺灣維新的年代」記者會，左2為蔣渭水文化基金會執行長蔣朝根。右2為宜蘭市長江聰淵，參加讀報社可獲得義美食品公司助印的《臺灣民報》1930年新年特刊限量珍藏版。（圖片／蔣渭水基金會提供）

（台灣英文新聞）95年前，1925年元旦，蔣渭水在「台灣人唯一喉舌」《台灣民報》專欄「晨鐘暮鼓」寫說，今天是台灣維新年的第一天，要把晨鐘暮鼓搬到新高山（玉山）頂，大敲特擂，驚醒360萬台灣人，個個戮力去做臺灣維新的志業。

紀念文化協會創立99周年，宜蘭人故事館與蔣渭水文化基金會將於10月31日（週六）合辦「文協99，重返1920臺灣維新的年代」活動，上午有蔣渭水宜蘭史蹟導覽、下午有讀報社活動。

宜蘭市長江聰淵出席記者會，江市長表示，宜蘭之光，鄉賢蔣渭水醫師，非常有遠見，當時就提出在日本殖民統治下的台灣人，需要向日本維新學習，求知識於世界，廣興言論，提高文化水準，徹底根除封建時代的餘毒，做新時代的世界公民，才能擺脫被殖民的困境。

江市長指出，故事館隔巷有渭水先生故居，渭水先生母校宜蘭公學校是現在的中山國小，也在附近，校內有蔣渭水小時候爬過的老樹，被選為全台最美的校園十大名樹。蔣渭水在宜蘭生長及社會運動的行跡十餘處，將由蔣渭水孫子，也是基金會執行長蔣朝根親自導覽，機會難得，民眾不要錯過。

江市長說，下午「讀報社」更好康，將贈送無價、限量版原尺寸復刻，厚達136頁的《台灣民報》1925年新年特大號，這是民報發行史中最厚實的一期。《台灣民報》是臺灣人創辦的第一份報紙，對抗總督府三大御用報紙，研讀這份報紙，有如回到臺灣維新的年代。

蔣朝根表示，舉辦讀報是複製1920年代文化協會在全島普設讀報社，以社會教育啟蒙，研讀報紙，傳遞思想與新知並批判殖民統治，為臺灣人發聲。新年特大號渭水先生有3篇文章發表，其中社論〈迎臺灣的新新年〉，呼籲臺灣維新的志士和同胞奮起，撥暗霧見青天。張我軍則發表〈請合力拆下這座敗草欉中的破舊殿堂〉，倡言新文學革命，批判奄奄一息垂死的臺灣舊文學；黃呈聰指出臺灣應該將外來文化擇其善調和，創設出適合於臺灣風土人情的特種文化。新年特大號是時代的光點，呈現先覺者振衰起敝，建立與時俱進的新文化迫切心，也是台灣新文化運動的里程碑。

「文協99活動」台北場已舉辦過，有宜蘭鄉親特別北上參加，此次由文化部與義美食品贊助，特別在蔣渭水故鄉宜蘭舉辦，歡迎親子一起參加，報名網址：蔣渭水文化基金會FB 。