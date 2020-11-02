「台越企業家交流會」探討合作參與區域整合

（台灣英文新聞）新冠疫情改變全球經貿合作模式，為促進台灣與越南雙邊交流，探索新商機，擴大台越兩國經貿投資關係，國經協會、外交部、駐台北越南經濟文化辦事處及經濟部國際貿易局，近日共同邀請與越南往來密切、已在越南投資或有意拓展越南市場之台灣企業，舉辦「台越企業家交流會」。

交流會30日在台北舉行，出席廠商約60餘位業界人士分別來自資通訊科技、紡織、土地開發、機車製造銷售、電子電機以及銀行業等。台商組織出席重要人士包括越南台灣商會聯合總會劉美德名譽總會長、越南台灣商會頭頓分會張朝明會長、越南台灣商會聯合總會劉曲子秘書長均撥冗出席。

交流會由富永安股份有限公司董事長暨國經協會越南委員會丁廣鋐主任委員主持，外交部國際合作及經濟事務司蔡允中司長、經濟部國際貿易局李冠志副局長、駐台北越南經濟文化辦事處阮英勇代表分別致詞，駐台北越南經濟文化辦事處黎英俊代表助理-投資組長、中華經濟研究院台灣東協研究中心徐遵慈主任分別簡報「向越南投資」、「台越產業合作 - CPTPP下的新夥伴關係」，富美鑫控股集團夏立言副總裁兼發言人、國泰世華銀行温珍瀚副總經理、越南製造加工出口控股有限公司劉武雄董事長及和碩聯合科技林秋炭副營運長暨副總經理分享各公司在越南投資的經驗，與會者交流熱絡，餐會在融洽氣氛中圓滿落幕。