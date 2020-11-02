（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）泰國反政府示威聲勢不減，四面楚歌的泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）1日罕見接受CNN訪問，強調「愛民如昔」，似欲為長達數月的僵局尋求出路。

CNN報導，瓦吉拉隆功1日為國寶玉佛像進行象徵季節交替的更衣大典。在這場儀式中，有數千名身著黃衣的支持者熱情迎接泰王、王后蘇堤達（Suthida）與公主希里萬納瓦瑞（Sirivannavari）。泰王與王后難得走入人群與人民互動，塑造親民形象。

68歲的瓦吉拉隆功當日接受CNN訪問，這是他1979年以來首次面對外媒，甚至連部分國際媒體也受邀與王室支持者一同在泰國大皇宮外等待泰王駕到。此一不尋常舉措，透露出泰王面臨排山倒海的民怨，正亟欲改善其國際形象。

示威者疾呼王室改革，瓦吉拉隆功表示「不予置評」，但補上一句「我們還是一樣愛著我們的子民」。記者詢問僵局難解，可有任何妥協空間？泰王僅回應，「泰國是塊妥協的土地」。

新冠肺炎（COVID-19）疫情重創泰國生命線觀光業，民不聊生之際，卻見泰王縱情逸樂，充實後宮，攬權於手，擴大王室衛隊，並將王室資產收歸自己掌控。泰國王權正面臨數十年以來最大考驗，年輕人不顧禁忌、不畏不敬王室可處15年徒刑之罪責，走上街頭要求王室改革、解散國會、修憲。緊急命令、大規模逮捕都無法澆熄怒火。

他長年避居於德國，「遙控」國內政務，早已引發人民與德國不滿。上週數千民眾赴德國駐泰大使館抗議，要求德國政府調查泰王稅務，以及是否違法在外國指揮國事。對此，德方已承諾加強監控相關情事。

透過軍事政變奪權的總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha），拒絕下台，僅稱支持憲改。但國會臨時會卻未能就此一政治危機獲致任何結果，反倒是討論起如何推動「國家和解委員會」。泰國動盪短期內恐怕無解。

泰國示威聲勢不墜 泰王急了 喊話「愛民如昔」

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