台灣「舉重女神」郭婞淳全大運橫跨3量級摘金　總計擁有9項全國紀錄

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）「舉重女神」郭婞淳向來以59公斤量級為主戰場，今天(11月1日) 全大運越級挑戰71公斤量級，結果以抓舉106公斤、挺舉137公斤、總和243公斤奪金，為首位全大運橫跨3量級都摘金與破全國紀錄的選手。

郭婞淳賽前在59公斤級、64公斤級的抓舉、挺舉、總和，合計有6項全國紀錄，今天再添3項紀錄，總共擁有9項全國紀錄。她在59公斤級、64公斤級、71公斤級3個量級均保有全國紀錄，也是第一人。

受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病/新冠肺炎，COVID-19）疫情影響，郭婞淳今年(109年) 征戰國際賽的計畫也被打亂，訓練之餘，她8月也曾在模擬東京奧運對抗賽上陣。她平時體重大多維持60、61公斤，這次在不刻意調降體重的情況下，改戰71公斤量級，賽前是以64.1公斤過磅。

郭婞淳目前在女子59公斤量級排名位居世界第一，有機會取得東京奧運門票，也是中華隊奪牌希望，這次在全大運71公斤量級項目，與張俞琪、陳玟卉同場較勁，目標是改寫陳玟卉過去在71公斤量級所保有的抓舉99公斤、挺舉125公斤，總和222公斤的全國紀錄。

中央社報導，郭婞淳今天抓舉開把重量設定101公斤，並輕鬆舉起，打破全國紀錄；第2次舉起104公斤，再推進紀錄；第3次試舉106公斤也過關。而後續挺舉、總和各以137公斤、243公斤刷新紀錄，不但為輔仁大學拿下金牌，還如願達成原先設定的目標(成績表如下圖) 。

109年全國大專校院運動會由高雄大學承辦，郭婞淳去年全大運在女子59公斤級奪金，107年全大運63公斤級同樣收下金牌。

資料來源: 全大運官網

資料來源: 全大運官網