台灣2020關渡國際自然藝術季開跑　即日起到年底推出多項饒富趣味活動

台北市長柯文哲（中）1日在關渡自然公園，出席2020關渡國際自然藝術季開幕儀式，在藝術家的導覽下，進入作品體驗。中央社 台北市長柯文哲（中）1日在關渡自然公園，出席2020關渡國際自然藝術季開幕儀式，在藝術家的導覽下，進入作品體驗。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）2020關渡國際自然藝術季開跑，台北市長柯文哲今天(1日) 表示，今年藝術季主題為「覓－憶遊味境」，結合自然與人文歷史，希望民眾利用無法出國的這段期間來觀賞。

台北市長柯文哲（左5）1日出席2020關渡國際自然藝術季開幕儀式，與來自台灣與海外的藝術家們合影留念。中央社

關渡國際自然藝術季上午在關渡自然公園開幕，柯文哲致詞表示，關渡自然公園是台北重要濕地，也是內政部營建署所規劃台灣重要濕地之一，北市府與台北市野鳥學會合作，將此地打造成台北市民休閒地。

柯文哲說，關渡自然公園也是學校重要環境教育基地，更提供野鳥和野生動物棲息地，這個空間不是人類專有，而由所有生物共享。

柯文哲指出，關渡自然公園進入秋季有3個重要活動，包括台北國際賞鳥博覽會、鬧熱關渡節和關渡國際自然藝術季，這3個活動陸續展開。

柯文哲表示，關渡自然公園2006年開始舉辦關渡自然藝術祭，今年是第15年，今年主題是「覓－憶遊味境」，藝術季邀請6名藝術家，其中2人為外籍藝術家，分別來自俄羅斯和馬來西亞。

柯文哲表示，藝術季主要特色是用在地天然素材為藝術原料，結合自然與人文歷史，希望民眾利用無法出國的這段期間，多多在國內旅遊，來關渡國際自然藝術季觀賞。

中央社報導，來自馬來西亞、台灣和俄羅斯共6位藝術家參與本次關渡國際自然藝術季，取材園區內天然媒材，創作場域從關渡自然公園延伸至捷運站旁擁有50年歷史的「仙渡莊旅社」。

藝術季展期至12月31日，期間民眾可報名鹹鴨蛋製作、樹皮夜燈製作及親子定向運動。若想深入瞭解關渡歷史人文，可報名關渡騎讀活動；另，11月29日將舉辦關渡自然公園20週年園慶嘉年華。

2020關渡國際自然藝術季

★ 活動日期：11/1-12/31 09:00-17:00

★ 主辦單位：關渡自然公園 Guandu Nature Park

★ 活動地點：關渡自然公園

更多詳情

★ 關渡國際自然藝術季 Guandu International Nature Art Festival

★ 關渡自然公園官方網站：http://www.guandu-natureart.tw/

★ #2020關渡x鳥x藝術 官方網站：https://www.2020guandubirdart.com/

圖/2020關渡x鳥x藝術