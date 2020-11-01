第21屆國家文藝獎頒獎典禮　總統蔡英文：台灣多元藝術仰賴前輩耕耘

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)第21屆國家文藝獎贈獎典禮已於30日於淡水雲門劇場舉行，7位得獎者跨足各領域，總統蔡英文表示，台灣的藝文創作之所以能夠蓬勃多元發展，仰賴於諸位前輩藝文工作者長期的耕耘。

第21屆國家文藝獎7位得獎者為：小說家黃娟、藝術家莊普、音樂家陳中申、舞蹈家古名伸、劇場創作者王墨林、建築師王秋華、紀錄片導演柯金源，他們在親友陪同下出席贈獎典禮，總統蔡英文、文化部長李永得，以及藝文界、駐台機構等逾兩百位貴賓出席贈獎典禮，共同分享得獎者的喜悅與榮耀。

國家文化藝術基金會董事長林曼麗表示，今年以「用藝術向藝術致敬」為本屆頒獎典禮的主軸，邀請台灣中生代及新生代藝術創作者，創作7段演出，分別獻給7位得主。「創作，是一個自我探尋的歷程，走過孤獨、掙扎，最後成就了壯麗動人的作品，透過這幾段演出，我們將一同向得主獻上藝術的禮讚。」林曼麗說。

總統蔡英文指出，台灣的藝文創作之所以能夠蓬勃多元發展，不只是仰賴於自由的環境，更仰賴於諸位前輩藝文工作者長期的耕耘。

高齡95歲的建築師王秋華從建築師阮慶岳手上接下獎座，阮慶岳協助介紹王秋華出版其恩師古德曼（Percival Goodman）書籍而認識，從此成為好友，經常分享彼此的讀書心得，以及對建築的看法。

舞蹈家古名伸由無垢舞蹈劇場創辦人暨藝術總監林麗珍頒獎，林麗珍是挖掘古名伸舞蹈天分的恩師，從古名伸就讀長安國中到大學義務教學，是其藝術舞台最重要的推手。

小說家黃娟書寫女性的自覺到民族的歷史，一直默默耕耘，堅持自己的路，因長期旅居美國，不克回台參與典禮，本日由黃娟三妹黃惠信女士代表受獎。

藝術家莊普就讀馬德里大學藝術學院，旅居西班牙八年，為台灣抽象藝術的代表人物之一。頒獎人邀請藝術家、春之文化基金會董事長侯玉書，莊普1981年回台後於侯王淑昭女士創辦的「春之藝廊」舉辦首次個展，邀請侯玉書代表離世的母親前來頒獎，對侯王淑昭表達感謝與致敬。

音樂家陳中申從第14屆國家文藝獎的作曲家賴德和手上接下獎座，陳中申表示，賴德和在許多方面都是他的啟蒙恩師，包括肯定他深具創作的潛力，也讓他在演奏之外，一直保有作曲的熱情與投入。

劇場創作者王墨林，王墨林的創作結合社會運動與劇場行動，挑戰主流論述，持續對抗體制對自我、身體的宰制。

紀錄片導演柯金源長期以紀實攝影記錄台灣的自然風貌、環境公害與社會運動，堅守獨立精神，保有關懷底層弱勢與批判政府財團的勇猛力道。頒獎人邀請到前公視總經理馮賢賢。