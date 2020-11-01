台北國際旅展社區微旅行　文化部KLOOK簽署合作備忘錄

（台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導）文化部以「社區微旅行」為主題，邀請全台12個社區參與2020 ITF 台北國際旅展，以「品味道」、「學技藝」、「走秘徑」、「讀古蹟」，展現社區特色與在地文化。

文化部30日與KLOOK共同簽署合作備忘錄，媒合社區與線上數位平台KLOOK合作，於旅展期間進行「線上旅展」，提供線上線下一致性的優惠，以及便利的預定遊程，讓更多未能親臨實體旅展的民眾，得以透過網路認識社區，方便訂購社區遊程，未來將逐步從社區擴及至博物館、地方文化館等，進行數位行銷合作。

文化部次長李連權提到，今年台灣有三寶，分別是社造、防疫與健保，新型冠狀肺炎疫情的來襲，雖然對社區文化產業及社造工作推動產生衝擊，但透過社區在地意識的凝聚，也讓台灣對世界展現傲人的防疫成效。

此次參與旅展的12個社區，皆具有辦理文化體驗活動的豐富經驗，12個社區分為二梯次（10月30-31日、11月1-2日）參展。第一梯次6個參展社區，包括受40年代社區木屐產業啟發的宜蘭縣蘇澳鎮白米社區發展協會；在新北市水金九地區被聚落、礦業遺址環繞的台灣類博物館發展協會；青年投入活化龍潭第一市場的桃園市龍潭區商業發展促進協會；傳承阿美族獵人文化的花蓮縣生態文化休閒創意產業永續發展協會；冬天也有趣的澎湖縣湖西鄉南寮社區發展協會；蚵田採蚵、剖蚵背後是4百多年文化歷史的金門縣金寧鄉古寧頭社區發展協會。

第二梯次參展社區，包括921地震重建後關注生態的新故鄉文教基金會；關注史前人類生活方式的台中市牛罵頭文化協進會；參與復振西螺老街的雲林縣螺陽文教基金會；台灣茄芷袋故鄉的台南市後壁區後廍社區發展協會；悠遊墾丁山海生態的屏東縣社頂部落發展文化促進會；台灣第一個有機示範村的花蓮縣富里鄉羅山社區發展協會等社區共同參展。活動現場將安排社區技藝DIY活動，提供民眾獨特的觀展體驗，期間也將不定時辦理社區文創商品優惠特賣活動。