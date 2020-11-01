【快訊】台灣長榮大學馬來西亞籍女生不幸遇害　台南歸仁警分局長遭拔官調內勤

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長榮大學女學生命案這兩天成了馬來西亞多家華文媒體頭版新聞，其中發行量最大的星洲日報10月31日晚報報導（上圖右下方），總統蔡英文向被害人家屬與馬來西亞道歉，並承諾改善治安漏洞的消息。（中央社）

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台南市政府警察局針對長榮大學馬來西亞籍女學生遭擄殺案進行檢討，今天(11月1日) 由局長詹永茂宣布，因有另一名女學生先前通報在9月30日遭強擄未遂，但同仁未依規定受理，後續沒有更積極作為，已報請警政署將歸仁分局長楊慶裕調整為內勤職務，詹永茂也向市長黃偉哲自請處分。

長榮大學女生命案震驚全台，這兩天也成為馬來西亞多家華文媒體的頭版新聞，其中發行量最大的星洲日報10月31日的晚報，也報導了總統蔡英文向被害人家屬與馬來西亞道歉，並承諾改善治安漏洞的最新消息。

長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生10月28日晚間步行經過台鐵沙崙支線高架橋與長大路口附近，沿高架橋下便道往北步行後失去蹤影，警方逮捕涉案的28歲梁姓嫌犯，他到案後坦承以繩索勒斃被害人，並載到高雄市阿蓮區棄屍。

中央社10月31日報導，檢方依相驗解剖鍾姓女子遺體關鍵證據，複訊時終於突破涉案梁姓嫌犯心防，讓他承認性侵殺人，還搜刮鍾女身上財物，因此依強制性交殺人等罪聲押獲准。

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