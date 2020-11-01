2020 ITF台北國際旅展第三天 多家飯店推周末限定加購優惠　雙人溫泉住宿券下殺3折

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）2020 ITF台北國際旅展今(1)日來到開展第三天，周休二日最後一天，許多民眾一早就迫不及待在門口排隊等待入場，搶攻最後一波餐飲住宿票券或旅遊行程的超值特惠產品，而自疫情爆發以來，休閒農場自然體驗成為國人觀光首選，各家農場的套裝行程更是買氣更是紅不讓；除此之外，今年昇恆昌首次將免稅品販售帶進ITF展場，讓大家不用出國也能買到高CP值精品！

ITF懶人包！2020 台北國際旅展30日登場 「排隊餐券」、「旅展獨賣」和「超夯住宿券」搶先曝光

ITF懶人包！2020 台北國際旅展18間飯店精選住宿、餐券最低1.9折

2020 ITF台北國際旅展30日登場 天成、長榮和宜蘭綠舞等推年度超殺住宿、餐飲和泡湯券

民眾衝旅展不外乎想要搶購各大飯店的住宿券和餐券，此次瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店特別在周末兩天推出展場限定的加購優惠，冷、溫雙泉雙人泡湯2小時，每張只要999元(原價3,850)，限量50張；首次參展的蘊泉庄溫泉飯店也推出一泊一食的土舍雙人住宿券，下殺3折，原價22,800元，現在一張只要7,999元！

礁溪川湯春天，雙人客房一泊一食平假日皆可使用住宿券每張只要4,680元！春天酒店溫泉饗宴券下殺5折，任選露天溫泉或室內湯屋1小時配上中式或日式季節套餐只要999元；北投溫泉渡假飯店經典雙人客房一泊一食住宿券含早餐2客，下殺47折只要6,700元，館內更可使用包含大眾風呂與泳池等設施！

疫情之後休閒農場自然體驗成為國人觀光首選，像是由退輔會統籌的「農林FARM遊趣」展館就推出所屬的清境農場、武陵農場、福壽山農場、明池與棲蘭森林遊樂區、彰化農場高雄場區、台東農場等地的超值套裝行程與加碼抽獎活動，尤其擁有豐富生態與特色活動的三高山農場在現場的買氣更是紅不讓，武陵農場及福壽山農場的限量住宿優惠券上午就宣告售罄，清境農場平日雙人住宿並加贈晚餐的住宿優惠券只要2,300元，800元的半日牧羊人體驗等商品也即將完售。

首次參加ITF台北國際旅展的國立故宮博物院，將清明上河圖置入展攤中，踏入展攤如一秒進入故宮，走進各個時代的作品中。故宮在現場力推當期展覽《她─女性形象與才藝》，展出故宮典藏以女性為對象或由女性所創作的作品，旅展現場輸出了《漢宮春曉》圖，讓民眾可以換裝化身為明朝人，體驗過去的時尚。

現場也有故宮熱銷文創商品，以及打卡送氣球或書籤等活動！希望能藉由本次參展，在國旅正夯的現在，力邀更多民眾走進故宮！

全台最大的免稅商昇恆昌為力挺台灣觀光，除了首次主打「你消費、我付稅」，由昇恆昌支付稅金，時尚名品、手錶、香水、化妝品、保養品、台灣在地品牌與文創商品、進口零食巧克力與排隊名店伴手禮等多樣商品通通免稅優惠價，每天還有限量早鳥優惠組合3折起、現場直播連線優惠及0元競標活動，今年更特地將「變形金剛」藝術卡車駛進活動現場，歷年來首次有超大型表演裝置登場，吸睛造型話題性十足，成為旅展最熱門的打卡點之一。

此外，高鐵今年除了大受好評的高鐵假期，精選多樣化的高質感深度行程提供民眾選擇，更推出現場獨享加碼的消費滿額禮活動，只要在ITF現場購買高鐵假期行程，單日單筆訂單滿5,000元以上，就送「搭高鐵．遊台灣」行李箱造型存錢筒一個（贈完為止）。

2020 ITF台北國際旅展展期倒數計時中，到11月2日前都能來南港展覽館1館盡情挖寶，最後一天場展參加時間更延長至晚上７點，歡迎民眾一同來買好康、拿好禮，用實際行動支持台灣觀光！