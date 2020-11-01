台灣普悠瑪列車首次穿越中央山脈　南迴鐵路電氣化•最後一哩路測試成功!

鐵道局10月31日晚間至11月1日清晨密集試車，普悠瑪號列車緩緩地進入台東知本火車站，鐵道局工程人員開心地互相道賀，並與普悠瑪列車合照紀... 鐵道局10月31日晚間至11月1日清晨密集試車，普悠瑪號列車緩緩地進入台東知本火車站，鐵道局工程人員開心地互相道賀，並與普悠瑪列車合照紀念歷史性的一刻。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）環島鐵路電氣化最後一哩路枋寮至知本將在12月底通車，鐵道局昨(10/31) 晚至今天(11/1) 清晨密集試車，穩定成功。這是普悠瑪號列車和電聯車首次穿越中央山脈。

中央山脈示意圖 (原圖:台鐵官網/TN後製)

昨晚10時17分，普悠瑪號列車緩緩地進入台東知本火車站，車上10幾名鐵道局工程人員下車，開心地互相道賀，並和普悠瑪列車合照，紀念歷史性的一刻。

這班普悠瑪列車昨晚9時25分從屏東枋寮開往台東知本，原預計到達時間是晚上10時22分，但快了5分鐘，於10時17分抵達，司機員和鐵道局人員相當開心，這也是普悠瑪列車首次穿越中央山脈，宣告台灣環島鐵路電氣化最後一哩路即將完成。

除了普悠瑪試車外，電聯車也從知本開往枋寮，晚上11時40分出發，原定今天凌晨1時抵達，同樣比預定時間早到。

從昨天深夜到今天清晨5時39分，總計有6班普悠瑪、4班電聯車奔馳南迴鐵路，穿越中央山脈。

南迴鐵路從潮洲到台東，全長123.4公里，去年(2019年) 底屏東潮州到枋寮完成電氣化，今年12月23日枋寮到知本電氣化也將通車，屆時環島鐵路全面都電氣化。

中央社引述鐵道局電力工程一隊隊長徐信鼎今天(11/1) 上午說，整個測試穩定、順利、成功，這也是南迴鐵路電氣化首航，普悠瑪的速度可達時速120公里，總共有8節車廂，從昨晚開始一連7天每天晚上都會測試。

徐信鼎表示，南迴鐵路電氣化從10月1日開始已經全線通電，呼籲民眾經過平交道、多良車站，電線都會帶電，要注意安全距離，尤其是自拍神器。

南迴線電氣化預計12月23日全線通車，屆時環島鐵路全面電氣化後，預估假日運能提升13%，高雄至台東行車時間最多可節省27分鐘，時刻表也將配合調整。

台鐵說明，普悠瑪及推拉式自強號將首次投入南迴線營運，將開行6列車次普悠瑪及4列次推拉式自強號，可提升平日運能7%、假日13%，且增加南迴線跨東、西線列車班次3列次，減少旅客轉乘，另莒光號列車也不需要於台東及枋寮站更換電力機車，提高乘車品質及便利性。

台鐵預測，南迴全線電氣化12月23日通車後，高雄至台東間行車時間最多約可縮短27分鐘、高雄至花蓮間行車時間最多約可縮短39分鐘，不僅改善乘車環境，還可大幅縮短行車時間。

因應南迴線電氣化全線通車，台鐵將提升枋寮站為二等站，並增加停靠普悠瑪號5列次、推拉式自強號2列次（假日4列次），使南迴線整體運能更佳，枋寮站可望成為屏東地區觀光轉運中心。

台鐵新的列車時刻表，即日起可參閱台鐵網站及各車站公告。