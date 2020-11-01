台灣人口普查首日網頁竟洩漏個資、當機？　主計總處緊急調整系統中

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）10年一次的人口及住宅普查今起開跑，除了普查員實地訪問，也開放民眾網路填報。不過首日進展不太順利，傳出有民眾網路填報時系統不順暢，甚至頁面出現他人個資，主計總處也趕緊進行系統調整，待了解原因再對外說明。。

主計總處「109年人口及住宅普查」11月起開跑，11月1日起開放自行上網填報，普查員則從11月8日至30日進行實地訪查，預計動員約1萬 6000多名普查人員，訪問 120 餘萬家戶。

為了讓民眾更便利，響應防疫，主計總處也鼓勵民眾利用網路填報，民眾可透過讀卡機讀取自然人憑證、健保卡，或用戶籍地、健保卡號及手機驗證碼，以及戶口名簿戶號搭配手機驗證碼等4種途徑登入，完成填報後就可參加抽獎，最高獎項價值達新台幣10萬元。

中央社報導，不過中午登入普查網頁時，發現無法登入填報系統，主計總處主計長朱澤民表示，民眾上網填報很踴躍，導致網路跑得不順暢外，還有人填報時，頁面出現他人個資，這部分正在查明是否有此狀況，但也先暫停填報，進行系統調整，主計總處同仁、委外廠商都在處理中。

主計總處表示，這次普查預計動員約1萬 6000多名普查人員，訪問120多萬家戶，希望民眾支持配合接受普查員的訪問，或是自行上網填報，經由民眾提供詳實資料，才能正確制定政策，提供更好服務。