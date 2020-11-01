台灣移民署台南推廣多元文化　邀新住民「品茶賞藝吃元寶」

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)移民署舉辦「品茶賞藝吃元寶」活動，邀請新住民參與有趣茶道等多元課程，以人文和茶學引導大家深入茶道世界。

深秋近冬是品茗的好時節，移民署南區事務大隊臺南市第一服務站與臺南市鳳之韻新住民旗袍協會攜手合作，舉辦「品茶賞藝吃元寶」多元文化宣導活動，精心規劃茶道課程，以人文和茶學引導大家深入茶道世界，並於課後共同製作「元氣元寶」包水餃，許多新住民朋友特別穿著傳統服飾帶著孩子們參加，現場活動氣氛熱鬧滾滾，共同度過歡樂的假日。

來自中國雲南的新住民繆願青，是本次課程的講師，談起茶經專業又精確，為了讓新住民朋友於工作之餘能遊藝於茶香之間，她引導大家從茶之禮、茶食擺設到識茶、製茶、泡茶、奉茶等細節一一講解，讓新住民親子間能學習茶的創意文化和生活禮儀。來自越南的小玉說，我們越南人也常喝茶，製茶、泡茶與中國雲南大致相同，但比較特別的是「冰茶」，在越南的餐廳用完餐後，服務生會遞上一杯清徹透黃，冰塊佔滿半杯的冰茶，讓您喝了清涼透心、又解油膩。

在滿屋茶香中結束茶道課程後，熱鬧的製作「元氣元寶」包水餃活動立即開始，理事長韋三元表示，秋天正值南瓜熟成香甜的季節，南瓜含有豐富的維生素，可提升免疫力，把養生的南瓜當作水餃餡料，可讓大家吃了元氣滿滿。活動中由老師示範製作技巧，再由學員發揮創意和巧思，將麵皮、餡料包成一粒粒元寶形狀，屋內爽朗的笑聲不絕於耳，來自印尼的阿麗說：「印尼炸水餃是我的拿手菜，用臺灣的麵皮包進印尼的餡料，炸酥脆、吃起來爽口，下次換我當主廚做給大家吃。」

臺南市第一服務站主任林志鴻表示，時序進入秋冬，為防肺炎疫情再起，活動除了請民眾配合配戴口罩，也落實清潔消毒工作，讓來自不同國家的新住民及市民朋友，可以在安全的環境中，透過料理美食與茶藝薰陶，認識多元文化的美好，移民署將持續結合公私部門資源，持續為民眾提供更好的服務品質及多元文化體驗。



課後「元氣元寶」包水餃活動(圖/移民署)