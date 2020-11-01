美麗信花園酒店成為台北市 規模最大【分流式防疫旅館】

新冠肺炎疫情持續性蔓延，為提供政府防疫量能，美麗信花園酒店將轉型為分流式防疫旅館，提供居家檢疫者一個舒適、安心、價格平實的檢疫住宿空間。

美麗信花園酒店通過台北市政府及相關局處及衛生局醫護團等審核，製作高標準全館防疫手冊，並經觀光局、觀傳局、消防局、衛生局及建管處等聯合稽查並實地會勘動線，安排指導全體人員防疫訓練，已將於11月2日(一)起正式成為台北市第一家規模最大「分流式防疫旅館」，美麗信將提供116間豪華客房供居家檢疫旅客申請入住，更提供20間有短期商務需求旅客申請入住使用；嘉賓於入住期間皆享近13坪、挑高3.1公尺起寬闊大房，並提供豐富三餐、精緻下午茶還有其它單點佳餚服務，歡迎居家檢疫旅客，選擇入住北市最嚴謹美麗信花園酒店。

美麗信「輕食住房專案」，每晚只要NT$4,500net起，主廚將以毎日豐盛早中晚餐照顧嘉賓挑剔味蕾；若想自選不同美食，歡迎嘉賓入住「自選住房專案」，毎晚只要NT$5,500net起，即可於中餐及晚餐時段，隨意任點豪華菜單上的精選套餐，套餐最高價值NT$1,200，最適合喜愛品嚐各國佳餚的嘉賓入住。

檢疫旅客入住時，將經由專屬通道直達指定樓層入住，並由特別編列獨立部門提供相關服務，且入住期間皆不提供房卡，無法搭乘電梯至美麗信其他空間及餐廳、健身俱樂部，絕無任何共同接觸及共用飯店公共空間疑慮發生，以提供其他嘉賓安心無虞的住宿、餐飲、健身及宴會空間。

美麗信為台北市政府認證之【分流式防疫旅館】，從旅客接待流程、無接觸送餐、垃圾清運等皆嚴格分流，且讓檢疫客、一般消費客及一般住宿客皆做到百分之百分流作業。正式成為防疫旅館後，美麗信樓層配置為一樓為酒店大廳及雨林自助餐廳、二樓為光廊Light Café池畔餐廳、晶鑽宴會廳及活力健身俱樂部、三樓至六樓共67間豪華客房，為一般房客住房樓層，此樓層住房嘉賓，皆提供房卡自由進出飯店，唯防疫樓層專控上鎖，若嘉賓誤觸樓層，電梯也無法作動。美麗信許您一個安全、安心的旅宿空間，讓嘉賓體驗美麗信「待客如親˙事事用心」的品牌服務精神。