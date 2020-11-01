「蟹」逅好食光 台南大員皇冠假日酒店鮮味「橫」著走

最讓人迷戀的秋蟹來報到，台南大員皇冠假日酒店2020年秋蟹季匯集三家餐廳主廚一起展現廚藝。2020年11月1日起至12月31日止季節限定供應。秋天是螃蟹肥美、蟹肉鮮甜，秋季品蟹正當時，不管是大沙公、三點蟹、軟殼蟹或雪蟹，380元起就能品嚐到這令人難以忘懷的活蟹美食饗宴。

老饕們最期待已久的「秋蟹料理」11月、12月搶鮮登場囉！台南大員皇冠假日酒店三位主廚聯手推出「蟹逅好食光饗宴」。2樓「彩豐樓」粵式中餐廳由香港籍袁東海主廚選用大沙公入饌，精心烹製6道活蟹料理，有原蒜頭抽焗螃蟹、香辣螃蟹、豐味焗螃蟹、金沙螃蟹、大員蟹雞粥與五彩手工小籠包。袁東海主廚表示只要螃蟹夠新鮮就不需過多的調味，即能凸顯蟹的鮮美滋味。

其中「原蒜頭抽焗螃蟹」為粵式創意料理，將帶皮、整顆的蒜頭與螃蟹一起炸香，鎖住螃蟹的甜味，加上微甜的頭抽，讓螃蟹吸收兩者味道，鮮甜盡現。「香辣螃蟹」用豆鼓、廣東辣椒醬大火快炒，把醬汁快速鎖入螃蟹內，香辣的滋味為微涼的秋季帶來暖身的味覺體驗。「金沙螃蟹」的靈感則源自於金沙豆腐，豆腐的嫩滑換成蟹肉的香Q，淋上炒出鹹香滋味的金沙，保證讓人一口接一口、吮指又回味。

「豐味焗螃蟹」先將螃蟹過油後備用，起油鍋爆香薑蔥，再加入蠔油與主廚特調醬汁，起鍋前加入青蔥並以紹興酒嗆鍋，就完成這道最正宗的廣東蟹料理。「大員蟹雞粥」則自開幕以來立於不敗之地的經典菜餚，以虱目魚、鮮蝦、洋蔥、紅蘿蔔、芹菜等熬製鮮甜高湯，再以富黏性蓬萊米與獨特香Q三好米細火慢熬60分鐘成為「雙米粥」，最後加入鮮嫩大沙公與Q彈土雞肉，搭配出海陸雙鮮饗宴。

另外，為了給想吃螃蟹又嫌剝殼麻煩的人，主廚特製了「五彩手工小籠包」是最傳統又最原汁原味的美點，主廚特別用南瓜、波菜、竹炭粉、甜菜粉做成小籠包的五色麵皮，餡料分別加入蟹粉、人參、松露、鴨肝與傳統原味的豬肉餡，成了色彩繽紛的小籠包，外皮透薄又渾圓飽滿的小籠包內，鎖住黃金比例的餡料，品嚐時先在一邊咬小口，吮吸到小籠包裡鮮美的湯汁，再蘸上醋等沾醬，一口放入嘴裡，鮮香四溢，美味無比。「蟹逅好食光饗宴」道道都是秋冬季節不容錯過的鮮味享受。訂位專線06-512-1910彩豐樓。

國人最愛的吃到飽，元素自助餐自然也不能少了秋蟹這一味。元素主廚沙德財選用三點蟹、雪蟹、軟殼蟹製作料理。熱食區為「沙茶三點蟹」，以沙茶熱炒，並加入扁魚、小魚乾、昆布熬煮的鮮味高湯，大大提升這到蟹料理的鮮甜，三點蟹殼薄肉軟的特質讓饕客吃來毫不費力。「雪蟹味噌湯」則保留了肥美蟹腳的Q彈肉質，與紅、白兩種味噌煮出的甘甜湯頭，處理過的蟹腳讓你帶著和風優雅地品嘗秋蟹美味。「辣味軟殼蟹壽司」將軟殼蟹澆淋牛奶之後，裹粉炸得酥脆，撒上薄薄的七味粉、拌入甜香美乃滋的壽司飯內，在餐檯上看到的話路過可別錯過。訂位專線06-512-1920元素餐廳。

肉質豐厚的大沙公不帶蟹黃的健康走向，也深受許多日式料理的饕客喜愛，煉．瓦餐廳主廚吳進旺推出「螃蟹柚子胡椒錫薄紙燒」，先將配菜炒出香氣，活沙公煎過之後，再用錫箔紙將蔬菜的甜、螃蟹鮮一起封包起來、充分融合，品嘗得到食材的自然好味道。「秋蟹火鍋海陸雙人套餐」則是因應國人秋冬愛吃火鍋的特性，將大沙公入菜下鍋，一鍋滿滿的好味道不管是雙人飽足、或一家人品鮮，絕對是當令最夯的鍋物饗宴。

當秋風微涼、楓葉轉紅之際，正是品嚐各式鮮美活蟹的好時機，台南大員皇冠假日酒店鮮味「橫」著走，老饕們快出動！為了維持用餐品質，請事先訂位。訂位專線06-512-1930煉 ‧ 瓦日式餐廳。