香港泛民7人被捕 警方：涉立法會藐視與干預等罪

包括6名香港泛民主派前任與現任立法會議員的7人，今早被警方拘捕。警方指，7人涉嫌違反「立法會（權力及特權）條例」（又被稱權力及特權法）的「藐視罪」和「干預立法會人員罪」。

7名被捕人士分別是民主黨立法會議員胡志偉、尹兆堅、黃碧雲；工黨議員張超雄、工黨主席郭永健；已卸任的議會陣線前議員朱凱迪、人民力量前議員陳志全。

香港電台報導，警方指5月8日下午接獲立法會秘書處報案，指有人在立法會大樓一樓會議室的會議期間，作出擾亂秩序行為。

警方表示，本次行動拘捕6男1女，年齡介於33至63歲，指他們涉嫌違反「立法會（權力及特權）條例」有關「藐視罪」及「干預立法會人員罪」，目前正被扣留調查，不排除有更多人被捕。

相關條例規定，「藐視罪」是指在立法會或任何委員會會議時，引起或參與任何擾亂，導致會議程序中斷或相當可能中斷。「干預立法會人員罪」則指襲擊、干預、擾亂、抗拒或妨礙正在執行職責的立法會人員。

上述兩條罪行都分別可處港幣1萬元罰款（約新台幣3.7萬元）和監禁12個月。

本次案件和5月8日立法會內務委員會的衝突有關。當時由泛民公民黨議員郭榮鏗臨時主持的內委會，超過半年多仍未選出正副主席。外界指泛民有意癱瘓內委會，以阻止審議「國歌法」等法案。

立法會主席梁君彥之後引述外聘律師意見，指前一會期擔任內委會主席的建制派民主建港協進聯盟議員李慧琼，有權主持會議。

5月8日下午，泛民議員反對員李慧琼主持會議，一度包圍主席台，並和建制派議員及保安發生推擠。期間包括朱凱迪、陳志全和許智峯等多名議員都被逐出會議室。