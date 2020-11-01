外交部：感謝106位歐洲政要發聲 挺台灣參與WHO

外交部發言人歐江安 外交部發言人歐江安 (來源 中央社)

外交部今天表示，中歐四國集團、拉脫維亞、立陶宛及愛沙尼亞，近日由這7國國會友台小組主席領銜，總計106名國會議員及政要參與連署、致函WHO幹事長譚德塞，一致發聲支持台灣參與WHO，外交部表達誠摯感謝。

外交部上午發布新聞稿表示，從捷克、波蘭、斯洛伐克及匈牙利所屬的「中歐四國集團」（Visegrad Group, V4）到波羅的海的拉脫維亞、立陶宛及愛沙尼亞，近日由這7國國會友台小組主席領銜，總計106名國會議員及政要參與連署，持續聯名致函「世界衛生組織」（WHO）幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），一致表達對台灣參與WHO的高度支持。

外交部對這106名歐洲政要以接力方式力挺台灣參與WHO，表達誠摯感謝。

外交部指出，隨著「世界衛生大會」（WHA）於11月9日至14日復會的時程日近，近來歐洲各國支持台灣參與WHO的聲浪也持續增強。

挺台作為包括，10月22日由波蘭國會友台小組主席安佐（Waldemar Andzel）、匈牙利國會友台小組主席逖巴（Istvan Tiba）、斯洛伐克國會友台小組主席歐舒斯基（Peter Osusky）及捷克國會眾議院友台小組主席班達（Marek Benda）等V4中歐四國政要合作，首度聯名致函譚德塞，疾呼台灣參與WHO的重要性。

外交部說，接著10月22日至29日陸續由立陶宛國會友台小組主席史金達（Gintaras Steponavicius）、拉脫維亞國會友台小組主席武展司（Janis Vucans）、愛沙尼亞國會友台小組主席拉凱勒（Kalle Laanet）分別領銜，總計102位波海三國國會議員及政要連署，接力聯名致函譚德塞，共同支持台灣參與WHO。

外交部說，上述106名歐洲政要一致發聲指出，以當前台灣防疫的成果，更加彰顯台灣參與WHO的必要性，台灣參與國際衛生治理機制，符合各方利益，排除台灣2300萬人參與WHO，不僅違反人權，更不利全球合作防疫。

外交部強調，這一波波歐洲的支持聲浪，顯示台灣參與WHO的訴求獲得國際社會普遍支持，外交部將持續與理念相近夥伴合作，進一步推動台灣參與WHO案。