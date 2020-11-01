歐洲武漢肺炎確診人數再創新高　英國、比利時二度封城

（台灣英文新聞／國際組 綜合整理報導）第2波武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情之下，本週至少14個歐洲國家的病毒相關住院人數達新高。此外，繼德國、法國宣布第二次封城後，比利時、英國亦將宣布實施禁足令，希望能在耶誕與新年假期前控制住疫情。

據法新社彙整官方數字資料顯示，歐洲議情不斷創高峰，情況最嚴重的國家是捷克，每10萬居民有62例病毒相關住院病例；其次是羅馬尼亞有57例、比利時51例，以及波蘭39例。

以上是根據歐洲52個國家中的35國所提供的醫院數字，歐洲聯盟會員國許多都包含在內。

這35個國家總共有13萬5000人目前在醫院治療2019冠狀病毒疾病，而一週前相關病例則未達10萬起。

通報數字增加最多的國家是塞爾維亞，住院人數增加97%；比利時攀升81%、奧地利增長69%，以及義大利上升65%。

只有蒙特內哥羅在上揚之後見到數字下滑。

義大利衛生部門表示，境內過去24小時新增3萬1758人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），創下疫情爆發以來新高紀錄，改寫30日創下的3萬1084人染疫紀錄。

根據歐洲疾病預防管制中心（ECDC）截至10月30日統計，比利時在過去14天每10萬人病例數高達約1600例，在歐洲排名第一。

總理德克魯（Alexander De Croo）30日晚間宣布採取進一步嚴格的封鎖措施，自11月3日起至12月13日止，除維持宵禁外，非必要商店需關閉6週。

其它措施包括理髮及美容店關閉、度假中心及營地關閉、動物園關閉等，另旅館開放，但所屬餐廳關閉，超市也維持開放、至於邊界雖維持開放，但不建議從事跨國旅行，另強制遠距離工作。

不過這次措施與今年3月首次封鎖時略有不同，例如不是完全限制民眾外出，此外允許每戶可有與家庭成員以外的一人密切接觸，代表有見面的機會。

英國則在10月31日確診人數突破百萬，這使得英國繼美國、印度、巴西、俄羅斯、法國、西班牙、阿根廷與哥倫比亞之後，成為第9個確診人數破百萬的國家。

疫情急轉直下，原先不願意實施全面禁足令的首相強生（Boris Johnson）不得不政策轉彎，于31日晚間宣布英格蘭地區將從11月5日開始實施禁足令，非必要商店將全數關閉，預計為期約1個月，直到12月2日解禁。

在禁足令期間，除非出門上學、無法在家工作者出門工作（如建築工人）、運動、就醫、上超市購買食物與必要物品，照料他人等目的外，民眾應該盡可能待在家中。

所有酒吧、餐廳必須關閉，僅有外帶。民眾僅能與不同家戶的民眾在室外見面，且一次僅限一人。與3月第一次禁足令不同之處在於，這次大學與各級學校將繼續開放。