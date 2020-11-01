香港泛民至少6前現任議員被捕 事涉立法會內爭議

香港泛民主派立法會議員胡志偉（前左2）、黃碧雲（右1）等人1日清晨被港警拘捕。（圖取自facebook.com/chiwaioffice）... 香港泛民主派立法會議員胡志偉（前左2）、黃碧雲（右1）等人1日清晨被港警拘捕。（圖取自facebook.com/chiwaioffice）

香港泛民主派立法會議員胡志偉、黃碧雲、尹兆堅、張超雄，及剛卸任的前議員朱凱迪和陳志全今天清晨被港警拘捕，疑似和5月立法會內務委員會的議事爭議有關。

朱凱迪和陳志全今天清晨透過社交平台臉書（Facebook）表示，上午7時許被警方拘捕，警方指和5月8日立法會內委會事件有關。

民主黨也透過臉書表示，身兼該黨主席的立法會議員胡志偉、黃碧雲和尹兆堅3人今晨被捕。工黨立法會議員張超雄也在臉書上表示被捕，工黨主席郭永健則指接獲警方電話，對他作出拘捕。拘捕原因都指向內委會事件。

香港立法會內務委員會的一項重要職能，是審議已提交立法會的法案。2019年10月立法會復會後，由泛民的公民黨籍議員郭永鏗臨時主持內委會，卻長達半年多無法選出正副主席。

外界指泛民試圖以癱瘓內委會的方式，阻止審議「國歌法」等法案。

事件引發中國國務院港澳事務辦公室（港澳辦）和北京中央駐港聯絡辦公室（中聯辦）接續發聲明譴責。

立法會主席梁君彥之後引述外聘律師意見，指派上一會期的內委會主席、建制派的民主建港協進聯盟籍議員李慧琼主持內委會。期間泛民和建制派議員曾爆發多次激烈衝突。

香港行政長官林鄭月娥7月宣布立法會選舉延後一年，之後中國全國人大常委會決議，全體現任議員延任一年。朱凱迪和陳志全拒絕留任，於9月底卸下議員職務；其餘多數泛民議員則繼續留任。