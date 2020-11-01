台灣空總DOME人工智慧環繞式劇場　放映「紅衣小女孩：魔神仔VR」精彩節目

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)空總推出半圓形展示空間「DOME」，營造全沉浸式的影音體驗，將於11月陸續推出紅衣小女孩：魔神仔VR等節目。

空總臺灣當代文化實驗場（C-LAB）於今年開始建構「科技媒體實驗平台」（簡稱科媒平台），其所推出的實驗展演計畫「FUTURE VISION LAB」於30日開幕，設計直徑 12 公尺、高 6 公尺的球形構築，構築內為超高解析度的環繞式影像與展示空間，簡稱為「DOME」，營造全沉浸式的影音體驗，挑戰感官極限。

「Dome」運用人工智慧與影像生成、衍生藝術與高速運算平台，開創未來視覺的實驗創新視野。將於11月展開為期三個月的展演計畫，邀請許多新銳科技藝術創作者共同合作，創建360度環景投影作品，共同刻劃全沉浸式的8K影像空間，希望打造未來的實驗創新視覺，提供民眾免費現場體驗。

15組國內外影像團隊創作作品於平日及周末分別提供不同性質的參與展演活動，除能於平日晚間觀賞沉浸式影像作品外，亦能於週末參與由新銳科技藝術家帶來的實驗音像（Audio Visual）演出、影像裝置表演等活動，另外也有適合親子大眾的天文觀星工作坊、聲音療癒靜心與瑜珈工作坊，以及影像創作工作坊等活動。

此次共規劃17檔展演映節目，包含獲獎無數的義大利新媒體團隊fuse*為本計畫新創的製作《MULTIVERSE》、由科媒平台與金曲獎音樂家柯智豪共創的自製節目，兩者均以視覺和聲響衝擊觀眾的身體感知；亦邀請香港藝術家林欣傑結合燈光、影像和聲音的新媒體表演《Cycling Wheel》。另為呈現未來視覺的多樣性，邀請享譽業界的8K立體VR新創團隊Funique提供《紅衣小女孩VR版外傳》及《臺灣特有種-翡翠樹蛙》影片，提供觀眾截然不同的感官體驗，並將辦理多項教育推廣工作坊，也提供C-LAB周邊社區的里民專場體驗活動。

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