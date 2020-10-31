涉偽造韓特醜聞疑雲 黎智英助理致歉稱將請辭

杭特拜登（左）與時任美副總統的父親拜登2013年共同赴中國訪問。（美聯社圖片） 杭特拜登（左）與時任美副總統的父親拜登2013年共同赴中國訪問。（美聯社圖片）

美國國家廣播公司30日報導，蘋果日報涉及偽造民主黨總統候選人拜登之子韓特的爆料文件。香港壹傳媒集團執行主席黎智英表示不知情，但坦言助理參與此事。這名助理昨晚稱將請辭。

網上近期流傳一份長達64頁的文件，內容涉及韓特（Hunter Biden）與中共的關係。美國國家廣播公司（NBC）昨天報導指文件涉嫌造假，作者身分是偽造的，「意圖影響拜登選情」。

NBC並引述這份報告的撰寫人之一鮑爾丁（Christopher Balding）表示，報告是「由蘋果日報委託撰寫」。

黎智英昨天就此澄清，表示對NBC所報導的事件毫不知情，事件肯定與蘋果日報無關，對他的打擊很大，也會有人不相信他的說法。

但黎智英也坦言，他的助理賽門（Mark Simon）在事件上有參與（involve），也使用了其私人公司的錢，但他（黎智英）從頭到尾都不知情。

據香港蘋果日報網站報導，賽門昨晚已向壹傳媒發信致歉，並表示將向黎智英請辭，但在有繼任者之前，將短暫留任。

壹傳媒也發出公告指出，賽門並非集團雇員，也不是集團的授權代表，其言論及行動不代表壹傳媒。

另外，香港蘋果日報昨天對於整起事件發表澄清聲明如下：

一、 香港蘋果日報並無委託鮑爾丁或任何人士撰寫任何文件或報告，NBC報導提及的64頁文件，與香港蘋果日報無關。

二、 香港蘋果日報並無收過任何NBC的查詢，之前亦無就事件作出過正式回應。黎智英表示，直到10月30日才知情，之前對事件一無所悉。

聲明並希望NBC能夠盡快澄清報導。